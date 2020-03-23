Меньше чем за месяц Италия превратилась из цветущего полуострова в полностью заблокированную страну с системой здравоохранения на грани коллапса. На данный момент коронавирусом нового типа SARS-CoV-2, который вызывает нетипичную пневмонию COVID-19, там инфицированы более 59 тысяч человек, более 5400 из них скончались. Теперь за сутки от нового вируса в Италии гибнут примерно по 800 человек.

Половина всех случаев заражения (более 25,5 тысяч больных и более 3 тысяч умерших на 22 марта) зафиксирована в области Ломбардия, на севере страны. Из-за смертей в результате эпидемии коронавируса переполнен единственный крематорий в Бергамо, его печи работают круглые сутки, но погибших все больше - теперь более 100 в день. Всего зараженных там на утро воскресенья, 22 марта, было 5 869 человек, а погибших - 957. Только в субботу, 21 марта, в Бергамо умерло 226 человек. И это в городе с населением чуть более 120 000 человек. И это не считая тех десятков пожилых людях, умерших в домах престарелых или у себя дома, которые не проверялись на коронавирус. Местные власти заявляют, что реальность гораздо более драматична - слишком многие жертвы не включены в официальные отчеты.

Места для гробов с телами в помещении крематория уже нет, поэтому их складывают в церкви. Раньше такой необходимости в услугах крематория не было. В Италии не принято кремировать близких. Сжигали тела только те, кому не на что было хоронить усопшего. Но сейчас хоронить запретили, а крематорий может принять в день только 25 покойных.

Для вывоза из Бергамо тел умерших привлекли итальянскую армию. Вечером по темным улицам, окружающим кладбище Бергамо, военные автомобили отправляются в путь в Модену и Болонью с телами в кузовах. Они перевозят умерших в другие регионы, где мощности крематориев не так заняты. Потом прах погибших от коронавируса вернут их родственникам в Бергамо, сообщает газета L'Eco di Bergamo.

#Italia | Imágenes que conmocionan al mundo: vehículos militares salen de madrugada del cementerio de Bérgamo con decenas de ataúdes para llevarlos a incinerar en otras ciudades. Video captado el jueves 19 de marzo por L'Eco di Bergamo (BBC Mundo). pic.twitter.com/pUEglpT0wy — Arroba Noticias (@Arroba_Noticias) March 20, 2020

Первый "гробовой конвой" выехал из Бергамо в ночь на среду, 18 марта, с тех пор это происходит почти каждую ночь. В пятницу в Бергамо скончались 88 зараженных, их тела военные вывезли в субботу, 21 марта. "Я пока не вижу света в конце тоннеля", - заявил мэр города Джорджо Гори.

"Мы исчерпали свои возможности и теперь рассчитываем на помощь из России, она уже идет", - обнадежил жителей провинции Ломбардия губернатор Аттилио Фонтана в своем обращении в воскресенье, 22 марта, сообщив, что российские врачи, медсестры и переводчики уже в пути. Губернатор, который ровно месяц назад заявлял, что коронавирус "не страшнее гриппа", и "не надо устраивать панику посреди горнолыжного сезона", теперь осунулся, скинул в весе, на его лице появились глубокие морщины. То, как выглядит сейчас Аттилио Фонтана, свидетельствует о том, что переживают в последние недели все жители Ломбардии, - ужас.

"Это все похоже на апокалипсис. Звуки, которые не прекращаются в городе, - сирены карет скорой помощи и плач церковных колоколов по умершим", - рассказала телеканалу "БелСат" жительница Бергамо родом из Белоруссии Дарья Марченко, отметив, что Италия сейчас стоит на коленях, так как в свое время не приняла адекватных мер против распространения коронавируса.

"Мы не успеваем подключать людей к аппаратам (ИВЛ), их не хватает, не знаем, что делать с людьми, которые задыхаются на глазах", - говорит в интервью "Радио Свобода" медсестра реанимационного отделения больницы Бергамо 36-летняя украинка Ярослава Вишневская.

Страницы последних выпусков газеты L'Eco di Bergamo заполнены некрологами и фотографиями погибших местных жителей - их сотни.

Este es el obituario de una edición reciente del periódico L'Eco di Bergamo, en la provincia italiana del mismo nombre. Tiene 10 páginas. El camino que llevó al mundo hasta acá, con @rafa_cavada en el podcast #Corresponsal. Escúchalo: https://t.co/9ZfA8X26SL pic.twitter.com/CMOrMtZjRE — Emisor Podcasting (@EmisorPodcast) March 21, 2020

В больницах итальянским врачам теперь приходится делать страшный выбор - решать, кто будет жить, а кто нет, кому достанется аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ), а кому нет. В отделениях интенсивной терапии давно нет свободных коек. Все происходит как в условиях военного времени - врачи вынуждены отдавать приоритет тем, у кого, по их мнению, шансы выжить выше в силу возраста и меньшей тяжести хронических заболеваний. Пытаются спасти в первую очередь трудоспособное население. А пожилые люди умирают в одиночестве, в сознании, только просят передать родным слова любви.

Не исключено, что будут введены возрастные ограничения для доступа пациентов к интенсивной терапии. Среди врачей, отчаянно спасающих жизни пациентов, также много жертв - от коронавируса погибли уже 17 врачей. 3654 медицинских работников инфицированы.

Во всех четырех больницах Бергамо все койки заняты, в реанимации 1093 пациента в тяжелом состоянии, люди лежат в коридорах, аппаратов ИВЛ катастрофически не хватает. Журналист британской телекомпании Sky News Стюарт Рамси, облачившись в защитный костюм, надев маску и перчатки, снял первый репортаж из госпиталя Папы Римского Иоанна XXIII в Бергамо, где врачи и медсестры ведут круглосуточную борьбу с коронавирусом, каждый день проигрывая ему в этой битве.

"Это просто страшно", - говорит Рамси. Задыхающиеся больные в кислородных масках лежат в коридорах на койках почти неподвижно, осознавая, что это их последние часы. "Только здесь понимаешь, что убийственная пандемия коронавируса практически вышла из-под контроля. Раньше мы все только слышали, что здесь происходит, но ни один журналист сюда не был допущен, чтобы увидеть, что же действительно тут творится, - говорит британский журналист. - Они хотят, чтобы вы это увидели. Они хотят, чтобы все люди в мире потребовали срочных мер и ответов от своих правительств. Чтобы уже не могло быть никаких оправданий, что кто-то не знал, что был не в курсе происходящего".

Одно из самых заполненных мест в больнице Папы Римского Иоанна XXIII - зал ожидания, превращенный в огромную больничную палату. Зараженных так много, что врачи должны использовать каждый свободный квадратный метр площади больницы, чтобы не оставить пациентов на улице. Теперь все это здание в Бергамо - одно большое отделение интенсивной терапии.

Персонал работает круглосуточно, вообще не покидая стен больницы, чтобы не стать разносчиками инфекции и не заразить своих близких. Больше нет ни хирургов, ни урологов, ни ортопедов - все врачи делают одно общее дело, пытаясь не допустить дальнейшего ухудшения состояния пациентов, которым, на самом деле, уже мало чем могут помочь. В любой другой больнице мира такие пациенты сразу бы попали в реанимацию, но тут, чтобы получить аппарат искусственного дыхания, надо быть на грани смерти, а не просто серьезно больным.

"Для протокола: это НЕ как грипп, это чаще всего хроническая пневмония, которая убивает сотни человек каждый день", - говорит Стюарт Рамси.

Глава центра неотложной медицинской помощи больницы Папы Римского Иоанна XXIII Роберто Косентини сообщил, что медики никогда раньше не видели ничего подобного. "Это крайне тяжелая форма пневмонии. Каждый день к нам поступают 50-60 пациентов, большинство из которых настолько тяжелые, что для поддержания их дыхания нужны большие объемы кислорода. У них развивается респираторный дистресс-синдром. Им всем необходим аппарат искусственного дыхания", - говорит Косентини.

Итальянские врачи предупреждают, что риск умереть при заражении коронавирусом повышают следующие заболевания и хронические болезни: сердечно-сосудистые заболевания увеличивают риск летального исхода на 10,5%, диабет - на 7,3%, хронические респираторные заболевания - на 6,3%, гипертония - на 6%, онкологические заболевания - на 5,6%. Почти у 50% умерших, кроме коронавируса, были еще минимум три из вышеперечисленных болезней. Медики Италии также опровергли утверждение, что тяжелая форма коронавирусной инфекции бывает лишь у пожилых людей. Половина всех "тяжелых" моложе 65 лет, есть среди них и 20-и 30-летние. Но молодые обычно чаще выживают.

Врачи больницы Папы Римского Иоанна XXIII в Бергамо предупреждают другие страны, в том числе и Россию, что именно так будут выглядеть их больницы в ближайшее время, если не будет приняты самые серьезные ограничительные меры. Но в России, в частности, в Москве, таких мер пока нет.

В городах Италии улицы и площади теперь пустынны. Из-за режима карантина Рим, Венеция, Милан и другие города напоминают города-призраки.