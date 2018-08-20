Италия грозит вернуть 180 спасенных беженцев в Ливию

Глава МВД Италии Маттео Сальвини в воскресенье, 19 августа, пригрозил отправить обратно в Ливию почти 180 беженцев, находящихся на борту корабля Diciotti. "Либо Европа решит предложить Италии конкретную помощь, начав, к примеру, со 180 мигрантов на корабле Diciotti, либо мы сделаем то, что положит конец бизнесу контрабандистов, то есть - мы вышлем спасенных в море беженцев в Ливию", - заявил Сальвини.
177 беженцев были спасены в водах Средиземного моря в минувший четверг. После этого Маттео Сальвини запретил кораблю с мигрантами заходить в какой-либо итальянский порт. По мнению министра, беженцы были спасены в том участке моря, за который ответственность несет Мальта. Мальтийские власти хотя и признали это, но заметили, что судно не находилось в опасности, а мигранты отклонили любую помощь от властей островного государства и продолжили свой путь в направлении Италии.
Министр инфраструктуры и транспорта Италии Данило Тонинелли возмутился поведением мальтийского правительства. "Действия Мальты неслыханны и достойно применения санкций", - написал Тонинелли на своей странице в твиттере, добавив, что Евросоюз должен "двигаться вперед, открывая свои порты во имя солидарности", иначе у ЕС не будет "ни единой причины для существования".
Между Италией и Мальтой в последние месяцы неоднократно возникал спор о приеме беженцев, прибывших морем. С июня 2018 года правительство в Риме закрыло итальянские порты для входа кораблей с мигрантами.
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