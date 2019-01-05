На церемонии в Стамбуле Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии Православной церкви Украины.
Церемония подписания состоялась в соборе святого Георгия в Стамбуле, являющемся резиденцией Константинопольского патриарха.
Церемония подписания состоялась в присутствии президента Петра Порошенко, спикера парламента Андрея Парубия, бывшего президента Виктора Ющенко и других гостей.
Перед подписанием священнослужители провели молитву в Патриаршем храме Св.Георгия. После чего состоялась встреча Епифания и Порошенко с Вселенским патриархом.
Именно после этой встречи состоялась церемония подписания Томоса о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины Вселенским патриархом.
Таким образом ПЦУ стала 15-й поместной православной церковью.
Как сообщал УНИАН, 15 декабря Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной Православной церкви Украины, который 6 января 2019 года получит томос об автокефалии от Вселенского патриарха Варфоломея.
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