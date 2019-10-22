"Это исторический момент. Спасибо всем участникам кампании и депутатам от Лейбористской партии, которые неустанно трудились, чтобы добиться этой знаменательной победы в борьбе за равенство и права человека", — написал в своем Twitter лидер Лейбористской партии Джереми Корбин.

15 октября в Шотландии была автоматически погашена судимость мужчин, осужденных в последние десятилетия за гомосексуальные отношения по обоюдному согласию. "Просьба о прощении и решение отмотать назад не может компенсировать весь вред, причиненный этими дискриминационными законами, но они по крайней мере делают положение людей более комфортным", — заявил директор правозащитной ЛГБТ-организации Equality Network Тим Хопкинс.