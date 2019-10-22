Закон, разрешающий заключение однополых браков и, при соблюдении определенных условий, проведение абортов вступил в силу в Северной Ирландии во вторник, 22 октября. Соответствующее решение было еще летом принято британским парламентом. В понедельник парламентариям Северной Ирландии не удалось во время заседания заблокировать это решение. Таким образом гей-браки и аборты легализованы теперь на всей территории Великобритании.
LGBT eitynės Havanoje
© Reuters / Scanpix

"Это исторический момент. Спасибо всем участникам кампании и депутатам от Лейбористской партии, которые неустанно трудились, чтобы добиться этой знаменательной победы в борьбе за равенство и права человека", — написал в своем Twitter лидер Лейбористской партии Джереми Корбин.

15 октября в Шотландии была автоматически погашена судимость мужчин, осужденных в последние десятилетия за гомосексуальные отношения по обоюдному согласию. "Просьба о прощении и решение отмотать назад не может компенсировать весь вред, причиненный этими дискриминационными законами, но они по крайней мере делают положение людей более комфортным", — заявил директор правозащитной ЛГБТ-организации Equality Network Тим Хопкинс.

Deutsche Welle
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