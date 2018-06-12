С долгого рукопожатия началась историческая встреча президента США Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Утром во вторник, 12 июня, они, улыбаясь, поприветствовали друг друга в роскошном отеле Capella на острове Сентоса в Сингапуре и попозировали перед кино- и фотокамерами. Об этом пишет Deutsche Welle.
© AP / Scanpix

После этого Трамп и Ким удалились в библиотеку, где начались их переговоры с глазу на глаз, в присутствии только переводчиков. Выразив уверенность в успехе переговоров, глава Белого дома заявил: "У нас будут прекрасные отношения".

Северокорейский лидер со своей стороны обратил внимание на то, что на пути к саммиту стояло много препятствий, в частности старые предрассудки. "Мы их все преодолели, и сегодня мы здесь", - подчеркнул он.

По завершении переговоров тет-а-тет Трамп охарактеризовал их как "очень, очень хорошие".

Позже к главам государств присоединились представители северокорейской и американской делегаций. Далее в рамках саммита пройдут расширенная двусторонняя встреча и деловой обед. С американской стороны в этих мероприятиях приняли участие, в частности, госсекретарь США Майк Помпео, глава аппарата Белого дома Джон Келли, советник Трампа по вопросам нацбезопасности Джон Болтон.

Один из центральных вопрос переговоров - будущее северокорейской ядерной программы. Однако Ким Чен Ын несколько раз уходил от ответа на вопросы журналистов о том, намерен ли он пойти на денуклеализацию Корейского полуострова, передает агентство dpa.

Накануне стало известно, что Ким Чен Ын предложил Трампу провести второй раунд саммита в июле в столице КНДР Пхеньяне.

Deutsche Welle
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