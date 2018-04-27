Оба политика пожали друг другу руки. "Рад приветствовать вас", — сказал южнокорейский президент. В свою очередь, Ким Чен Ын назвал нынешнюю встречу моментом начала новой истории и эры мира. Держась за руки, оба политика затем символически пересекли границу в северном направлении и вновь вернулись на южнокорейскую территорию.
Пханмунджом как символ мира
"С того момента, как председатель Ким переступил через демаркационную линию, Пханмунджом стал символом мира, а не разделения", — заметил Мун Чжэ Ин.
Это уже третья встреча глав корейских государств после окончания войны в Корее, однако два предыдущих саммита — в 2000 и 2007 годах — проходили в Пхеньяне. Поэтому нынешнюю встречу мировая общественность называет историческим событием.
Реакция Вашингтона на корейско-корейскую встречу
В США приветствовали визит северокорейского лидера в Южную Корею. В Белом доме выразили надежду, что эти переговоры позволят добиться мира на Корейском полуострове. В Вашингтоне также подчеркнули, что США продолжают подготовку к предстоящей встрече Дональда Трампа и Ким Чен Ына, которая должна состояться в ближайшие недели.
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