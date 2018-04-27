Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын пересек границу Южной Кореи утром в пятницу, 27 апреля. Это первый визит северокорейского правителя в Южную Корею после войны 1953 года. В пограничной деревне Пханмунджом он встретился с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.
Moon Jae-inas, Kim Jong Unas
© Reuters / Scanpix

Оба политика пожали друг другу руки. "Рад приветствовать вас", — сказал южнокорейский президент. В свою очередь, Ким Чен Ын назвал нынешнюю встречу моментом начала новой истории и эры мира. Держась за руки, оба политика затем символически пересекли границу в северном направлении и вновь вернулись на южнокорейскую территорию.

Пханмунджом как символ мира

"С того момента, как председатель Ким переступил через демаркационную линию, Пханмунджом стал символом мира, а не разделения", — заметил Мун Чжэ Ин.

Это уже третья встреча глав корейских государств после окончания войны в Корее, однако два предыдущих саммита — в 2000 и 2007 годах — проходили в Пхеньяне. Поэтому нынешнюю встречу мировая общественность называет историческим событием.

Реакция Вашингтона на корейско-корейскую встречу

В США приветствовали визит северокорейского лидера в Южную Корею. В Белом доме выразили надежду, что эти переговоры позволят добиться мира на Корейском полуострове. В Вашингтоне также подчеркнули, что США продолжают подготовку к предстоящей встрече Дональда Трампа и Ким Чен Ына, которая должна состояться в ближайшие недели.

Deutsche Welle
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