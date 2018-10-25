По предварительным данным, этот офицер был расстрелян, когда ехал в автомобиле из Дамаска в Латакию. Сообщается, что нападение было совершено после того, как этот ответственный за складирование химического оружия, выехал со стоянки комплекса военной разведки.
Судя по публикации на сайте базирующейся в Лондоне организация Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), речь идет об инциденте, когда на трассе Дамаск-Латакия погибли полковник сирийской армии Махмуд Ашкар и его жена. По официальной версии, причиной их смерти была дорожная авария. Но источники в оппозиции настаивают на версии вооруженного нападения.
Официальный Дамаск не комментирует утверждения оппозиции по поводу того, что Ашкар был когда-либо задействован как офицер, ответственный за склады химоружия.
Напомним, что 18 августа этого года при неясных обстоятельствах был убит глава палестинского отдела сирийской разведки Ахмад Иса Хабиб, который также координировал антиизраильскую деятельность режима Башара Асада.
4 августа в сирийском городе Масьяф, также расположенном в провинции Хама, был убит один из руководителей сирийской ракетной программы Азиз Асбар. Он погиб вместе с водителем в результате взрыва в автомобиле. Хотя ответственность за убийство Асбара взяла на себя группировка "Бригада Абу Амара", ассоциированная с группировкой "Ахрар аш-Шам", многие сирийские и иранские СМИ писали и говорили об очевидной причастности израильского "Мосада" к его ликвидации.
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