В Белом доме отказались от комментариев по этому поводу.
По словам одного из источников, "администрация заинтересована в установлении новых норм в киберпространстве".
"Это – первый шаг в установлении определенных границ, открытое предупреждение о том, каков будет наш ответ на ‘’плохое поведение’’", – заявил чиновник из Белого дома.
В документе будут перечислены ведомства, ответственные за выявление фактов вмешательства в предвыборный процесс. Среди них – Офис Директора национальной разведки, ЦРУ, Агентство национальной безопасности и Министерство внутренней безопасности.
Судя по черновику приказа, который оказался в распоряжении одного из источников Reuters, любое федеральное агентство, которому станет известно о факте иностранного вмешательства в выборы, должно будет сообщить эту информацию Офису Директора национальной разведки
Вмешательство определяется в документе как попытка взлома "избирательной инфраструктуры", или попытка изменить общественное мнение с помощью пропаганды в Интернете или систематических "сливов" секретной политической информации.
Газеты Washington Post и Wall Street Journal уже сообщали о существовании черновика приказа, который должен подписать президент. Белый дом сознательно не подключил к подготовке приказа Конгресс США, утверждают источники. По словам одного из них, администрация президента хочет "опередить Палату представителей и Сенат, которые готовят схожие меры".
Конгресс США в 2017 году принял законопроект о санкциях против России за вмешательство в президентские выборы 2016 года. Трамп подписал закон только после того, как конгрессмены утвердили его подавляющим большинством голосов. Благодаря этому закону Минфин США ввел санкции против 24 граждан России, которые входят в ближайшее окружение президента Владимира Путина.
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