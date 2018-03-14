Россия не подчинилась требованиям Лондона, сообщает агентство Reuters со ссылкой на пресс-секретаря российского посольства в Лондоне. "Россия не будет отвечать на ультиматум до тех пор, пока не получит образцы химического вещества", - приводит агентство слова представителя дипмиссии. Он подчеркнул, что РФ непричастна к преступлению и готова дать ответ на любые санкционные меры.

Ранее в МИД России был вызван посол Великобритании Лори Бристоу, которому заявили решительный протест в связи с прозвучавшими в адрес России обвинениями. В российском внешнеполитическом ведомстве также потребовали предоставить образцы вещества, которым был отравлен Скрипаль.

В понедельник, 12 марта, Тереза Мэй, выступая в парламенте, заявила, что с высокой долей вероятности Россия причастна к отравлению Скрипаля и его дочери. По словам премьера, они пострадали от боевого нервно-паралитического вещества "Новичок". Москва либо напрямую ответственна за инцидент, либо за то, что из-за утраты контроля яд попал в чужие руки и был использован в преступлении. Она потребовала от России достоверных объяснений.

В противном случае Мэй пообещала отравление Скрипаля расценивать как "неправомерное использование силы российским государством против Великобритании" и принять в связи с этим ответные меры.

По данным СМИ, утром в среду, 14 марта, Совет национальной безопасности Великобритании рассмотрит меры, которые могут быть применены против России. Накануне газета The Times сообщала, что британские власти могут устроить секретную кибератаку на правительственные компьютерные сети или сайты, связанные с фейковыми новостями и "фабрикой троллей". Кроме того, рассматриваются меры против Russia Today, бойкот Чемпионата мира по футболу и санкции против российских бизнесменов.