Такой прогноз на конференции Baltic Real Estate Leaders Forum в Риге сделал ассоциированный профессор Латвийского Университета, представитель Certus Даунис Ауэрс, сообщает rus.delfi.lv
"Миграция продолжится, потому что у все большей части молодежи сформировалась европейская идентичность. Происходит и все больший переход на европейское гражданство. Часть уехавших вернется, но уедут с концами очень многие — не стоит думать, что рост экономического благосостояния поспособствует реэмиграции. Многие будут стараться использовать использовать предлагаемые Европой возможности", — приводит слова Ауэрса LETA.
Вторая тенденция, которая в ближайшие годы ожидает Европу — рост влияния антиевропейских, популистских и националистических партий, указал исследователь.
"Европа к этому уже привыкает. Если вспомним 1999 год, когда в Австрии впервые пришла к власти Партия свободы, то Европа тогда восприняла это очень остро. Полгода в Брюсселе никто не здоровалсяя с австрийскими министрами. Ну а сейчас националисты уже попали в парламенты многих стран — даже правительства — и это воспринимается намного спокойней", — рассказал Ауэрс. По его мнению, показатель влияния (процент голосовавших граждан на выборах) националистов может достичь даже 30-35%.
Помимо этого, Европе стоит готовиться и к усилению сепаратистских настроений.
"Каталония, Шотландия, Бельгия, Северная Италия — это примеры последнего времени", — говорит исследователь. Такую тенденцию увидим и в дальнейшем, и это увеличит децентрализацию власти, уверен он.
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