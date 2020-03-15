Исследование: Запреты на поездки эффективны в борьбе с коронавирусом

Ограничения на передвижения и контакты граждан, которые ввел Китай после вспышки коронавируса, сократили масштабы распространения инфекции за пределы страны примерно на 70 процентов. Об этом говорится в проведенном учеными Йельского университета исследовании, опубликованном в журнале "Proceedings" академии наук США в пятницу, 13 марта.

По расчетам ученых, без подобных ограничений, а также запретов на въезд в другие страны уже к 15 февраля за пределами Китая были бы инфицированы вирусом Sars-CoV-2 как минимум 779 человек. В то же время, по данным ВОЗ, на 21 февраля, в 26 странах, кроме Китая, было подтверждено в общей сложности 566 случаев. Для своих исследований ученые использовали данные о полетах и о распространении вируса.

Бессимптомный инкубационный период



Остановить распространение вируса совсем не смогли потому, что многие инфицированные не проявляли никаких симптомов. Поэтому скрининг на границах и измерение температуры ученые считают не самой эффективной мерой на ранней стадии распространения вируса: 64% инфицированных путешествуют во время инкубационного периода и симптомы у них проявляются в среднем через 3 дня после прибытия.

Авторы исследования считают, что органы здравоохранения должны были на самой ранней стадии выявлять и изолировать заразившихся, в течение недели после прибытия человека в страну.

Число импортированных случаев впервые больше, чем новых заражений внутри Китая



Национальная комиссия по здравоохранению Китая тем временем сообщила, что в стране впервые число новых случаев инфицирования у прибывших из-за рубежа превысило число заразившихся внутри страны. У 7 путешественников, приехавших в Китай обнаружен вирус, а то время как новых случаев внутри страны четыре. Все они зафиксированы в провинции Хубэй, которая стала очагом пандемии.

