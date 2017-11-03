В данный момент ситуация на рынке ежедневных газет национального значения, выходящих в Латвии в бумажном виде на русском языке, аналогична ситуации в 1935 году. Тогда в стране была одна газета "Сегодня". Сейчас, как и 82 года назад, также существует только одна ежедневная газета на русском, и называется она тоже "Сегодня".
Разница заключается в том, что в 1935 году, по данным Центрального статистического управления, в Латвии проживало около 168,3 тысяч человек, идентифицирующих себя как русских, а в настоящее время — 495,5 тысяч
Как показывают данные исследования агентства LЕТА, число газет, выходящих на русском языке, максимально соответствовало числу русских жителей Латвии в 2013 году, когда в стране было три русских газеты на 530 тыс. русских жителей. С 2000-го по 2013 год выходило от 4 до 6 ежедневных газет на русском, и предложение было явно избыточным.
Таким образом, даже с учетом сокращения численности населения (в 2013 году в Латвии проживало 530,4 тысяч русских, а в 2017-м — 495,5 тысяч) в стране может быть от двух до трех ежедневных газет на русском языке национального значения.
В пользу этого говорит и увеличение доли людей в возрасте от 45 до 69 лет, которые традиционно считаются главными потребителями печатной прессы. Тогда как доля молодых людей в возрасте от 25 до 44 лет, которых традиционно считают главными потребителями информации в интернете, год от года сокращается.
Исследование: в Латвии могут выходить 2-3 ежедневные газеты на русском языке (1)
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