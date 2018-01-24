Массированное распространение манипулированных новостей и целенаправленные фальсификации приводят к тому, что доверие к средствам массовой информации оказывается серьезно подорванным. Особенно это касается отношения пользователей к публикациям в социальных сетях, таких как Google, Facebook или Twitter, пишет во вторник, 23 января, газета Frankfurter Allgemeine Zeitung, приводя данные исследования Edelman Trust Barometer.

63 процента участников исследования по всему миру заявили, что не могут отличить материалы профессиональных журналистов от "фейковых новостей", поскольку они одинаково подаются в соцсетях. При этом в Германии на соответствующий вопрос так ответили 54 процента респондентов.

Доверие к классическим СМИ

Результаты исследования свидетельствуют о повышении престижа классических СМИ и солидных онлайн-изданий. В то же время почти каждый второй немец, участвовавший в опросе, считает, что классические издания руководствуются политическими мотивами и информируют предвзято.

Семь из десяти опрошенных по всему миру опасаются, что фальсифицированные новости помогают целенаправленно манипулировать результатами выборов.

В исследовании Edelman Trust Barometer, которое проводится ежегодно перед началом Всемирного экономического форума в Давосе, приняли участие более 33 тысяч респондентов в 28 странах. В 20 из них отмечен рост неуверенности читателей в отношении правдивости получаемой ими информации. Особенно заметен этот тренд в США.