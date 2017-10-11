Представители нацменьшинств в Латвии становятся все более лояльными, активными на выборах и ощущающими принадлежность к этому государству. Таковы результаты исследования, которое подготовило Министерство культуры. Однако, как пишет газета Latvijas avīze, при этом лучше всего они отзываются о советском периоде в истории Латвии, а картина с владением и использованием нацменьшинствами латышского языка является "самой печальной".
Latvia's Russian-speakers
© AFP/Scanpix

В целом выводы, сделанные Министерством культуры в ходе исследования "Участие нацменьшинств в демократических процессах в Латвии", весьма положительны. Если два года назад лишь 67% опрошенных представителей национальных меньшинств заявили, что чувствуют принадлежность к стране, то на этот раз цифра выросла до 84%. Связь с Россией, наоборот, уменьшается — 21% по сравнению с 28% два года назад.

"Отношение представителей нацменьшинств становится более лояльным, число разногласий между латышами и представителями других национальностей по многим вопросам уменьшается. Самую большую гордость за свою страну нацменьшинства испытывают в случаях, когда Латвия добивается международных успехов в культуре и спорте", — говорится в отчете Минкульта.

Latvijas avīze, в свою очередь, подозревает Министерство культуры в попытке "представить все в более светлых тонах, чем есть на самом деле". Хотя число представителей нацменьшинств, которые считают неприемлемыми депортации 1941 и 1949 годов, резко выросло (с 29% до 44%), они по-прежнему считают времена нахождения Латвии в составе СССР лучшими. Более половины — 55% — уверены, что "тогда было скорее хорошо, чем плохо", а еще 16% — "очень хорошо". Критически к данному историческому периоду относятся лишь 11%, отмечает газета. Правда, вдвое выросло число тех, что выбирал ответ "трудно сказать" (18% вместо 9%), а всего пару лет назад тех, что считал советские времена очень хорошими, было 29% вместо нынешних 16%.

Согласно данным исследования, 18 ноября (день основания Латвийского государства) празднуют 52% нацменьшинств, а 4 мая (день провозглашения независимости) — лишь 28%.

"Самая печальная картина — с самооценкой знаний латышского языка и использования его как государственного. На этот раз число респондентов, заявивших, что не владеют латышским вообще, составило 8% — это в 4 раза больше, чем в 2015 году. Также с 30% до 17% упал показатель знающих латышский язык очень хорошо. Однако в целом 46% опрошенных заявили, что охотно говорят по-латышски.

Latvijas avīze приводит комментарий национально настроенного политика, автора ставшей скандально известной публикации о "русской вши" Эдвина Шноре (Национальный блок). Он обвинил нацменьшинства в "ненастоящей принадлежности".

"Их чувство принадлежности растет, но какой Латвии они хотят принадлежать? Такой, где можно обойтись русским языком!", — возмущается Шноре. Его не устраивает, что "русскоязычные свободно наслаждаются культурные и художественные мероприятия на русском языке, используют его в общественном транспорте, магазинах и других местах". Политик назвал нынешнюю ситуацию "печальной" и заявил, что "установка на интеграцию на основе латышского языка провалилась".

В ответ на заявление представителя Нацблока внештатный советник Министерства культуры Мартиньш Капранс подчеркнусь, что исследование проведено по обеспечивающим достоверность методам, и главный вывод, который можно сделать на основе результатов, что раздробленность латвийского общества на самом деле не столь уж ужасна, как это иногда пытаются обрисовать.

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