Исследование: Facebook и Google следят за пользователями порносайтов

Исследователи проанализировали 22 484 веб-сайта с контентом для взрослых, и пришли к выводу, что 93% из них отправляют третьим лицам информацию о пользователях. Причем большую часть данных — через cookies.
Исследование показало, что Google (или одна из ее дочерних компаний, например, рекламная платформа DoubleClick) отслеживает 74% порносайтов. Производитель софта Oracle — 24% сайтов для взрослых, Facebook — 10%.
Эксперты отметили, что только 17% из 22 484 отсканированных сайтов были зашифрованы. Это говорит о том, что данные пользователей могут быть уязвимы для взлома или нарушений. Контент-анализ доменов выборки показал, что 44,97% из них раскрывают или предполагают конкретную гендерную / сексуальную идентичность или интерес, что могут быть связаны с пользователем.
Правда, пока непонятно, зачем Facebook и Google подобная конфиденциальная информация. Компании отрицают, что данные, собранные их трекерами на порносайтах, использовались для маркетинговых целей, сообщает The New York Times.
Однако авторы исследования отмечают, что даже если собранная информация технически анонимна и не используется для таргетированной рекламы, она все равно может оказаться на серверах компании.
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