"ООН давно предупреждает, что мировое население стремительно приближается к отметке, на которой ресурсов Земли может оказаться недостаточно для поддержания жизнедеятельности человечества. В настоящий момент на планете живет примерно 7,7 млрд человек, а к 2050 году эта цифра, как ожидается, вырастет до 9 млрд", — передает газета.

"Тем не менее, канадский журналист Джон Иббитсон и политолог Даррел Брикер пришли к выводу, что эти предсказания являются совершенно ошибочными, — указывает издание. — В своей книге "Пустая планета" (Empty Earth) авторы изучают модели прогнозирования и заключают, что примерно через 30 лет мировое население начнет сокращаться". "Как только начнется сокращение, остановить его будет невозможно", — предупреждают они.

Прогнозы ООН опираются на коэффициенты рождаемости, миграции и смертности, пояснили авторы в интервью изданию Wired. Однако не были учтены другие факторы, например, скорость урбанизации и расширение образования женщин. Например, значительная часть Африки в настоящий момент переживает оба этих явления.

"Если принять во внимание улучшения в сфере женского образования, утверждают исследователи, то оценка численности населения сокращается до 8-9 млрд в 2100 году, в то время как у настоящий момент предсказывается, что население Земли будет составлять 11 млрд", — говорится в публикации. "И это лишь одна из культурных переменных величин", — добавляет Брикер.

Как пишет Daily Mail, "исследователи рассмотрели 26 стран, чтобы получить более детальное представление о семейном планировании в мире, и обнаружили, что многие люди делают выбор в пользу менее крупных семей".

Достаточно скоро, предрекают авторы книги, количество молодых людей в мире начнет сокращаться. "Если посмотреть повнимательнее, можно увидеть, что среди населения не будет такого уж большого роста численности молодежи, зато будет рост числа людей старшего возраста в связи с увеличением продолжительности жизни, так как наши возможности в поддержании жизни неуклонно улучшаются", — отметил Брикер.