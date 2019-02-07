"ООН давно предупреждает, что мировое население стремительно приближается к отметке, на которой ресурсов Земли может оказаться недостаточно для поддержания жизнедеятельности человечества. В настоящий момент на планете живет примерно 7,7 млрд человек, а к 2050 году эта цифра, как ожидается, вырастет до 9 млрд", — передает газета.
"Тем не менее, канадский журналист Джон Иббитсон и политолог Даррел Брикер пришли к выводу, что эти предсказания являются совершенно ошибочными, — указывает издание. — В своей книге "Пустая планета" (Empty Earth) авторы изучают модели прогнозирования и заключают, что примерно через 30 лет мировое население начнет сокращаться". "Как только начнется сокращение, остановить его будет невозможно", — предупреждают они.
Прогнозы ООН опираются на коэффициенты рождаемости, миграции и смертности, пояснили авторы в интервью изданию Wired. Однако не были учтены другие факторы, например, скорость урбанизации и расширение образования женщин. Например, значительная часть Африки в настоящий момент переживает оба этих явления.
"Если принять во внимание улучшения в сфере женского образования, утверждают исследователи, то оценка численности населения сокращается до 8-9 млрд в 2100 году, в то время как у настоящий момент предсказывается, что население Земли будет составлять 11 млрд", — говорится в публикации. "И это лишь одна из культурных переменных величин", — добавляет Брикер.
Как пишет Daily Mail, "исследователи рассмотрели 26 стран, чтобы получить более детальное представление о семейном планировании в мире, и обнаружили, что многие люди делают выбор в пользу менее крупных семей".
Достаточно скоро, предрекают авторы книги, количество молодых людей в мире начнет сокращаться. "Если посмотреть повнимательнее, можно увидеть, что среди населения не будет такого уж большого роста численности молодежи, зато будет рост числа людей старшего возраста в связи с увеличением продолжительности жизни, так как наши возможности в поддержании жизни неуклонно улучшаются", — отметил Брикер.
Индиец решил судиться с родителями. Они родили его, не получив его согласия (4)
27-летний индиец собирается подать судебный иск против...
Франция намерена выступить против ФРГ в вопросе о "Северном потоке - 2" (5)
Франция намерена выступить против ФРГ в вопросе о...
"Мы не нищие": армия Венесуэлы заблокировала гуманитарную помощь из Колумбии (5)
Армия Венесуэлы по поручению президента Николаса...
Исследование: через 30 лет население планеты начнет сокращаться (2)
"Кризис перенаселенности Земли, возможно, будет не...
Украина закрепила в конституции курс на членство в ЕС и НАТО (13)
Верховная рада Украины 7 февраля одобрила во втором...
TOP новостей
Эспоо: площадка для строительства БелАЭС выбрана ненадлежащим образом Эксперт: это моральный козырь (98)
Страны - члены Конвенции Эспоо в четверг объявили, что...
У вас есть гараж, но нет огнетушителя: вам грозит штраф (17)
Каждый водитель в Литве хорошо знает, что в автомобиле...
В Литве предлагают закон о конфискации имущества в рамках гражданского законодательства (28)
В парламенте Литвы зарегистрирован подготовленный...
Вниманию водителей – дикие животные выходят на дороги в поисках соли (4)
Специалисты обращают внимание на то, что в настоящее...