Следователь по особо важным делам Национальной судебной палаты Испании (НСПИ) Мануэль Гарсия-Кастельон возбудил дело о предполагаемом вмешательстве спецслужб РФ в события в Каталонии. Целью подобного вмешательства, по версии следствия, может быть дестабилизация итак непростой обстановки в регионе, где не прекращаются беспорядки, спровоцированные сепаратистами. О начале расследования сообщают в четверг, 21 ноября, ведущие испанские газеты El Pais, El Mundo и El Español.

Издания ссылаются на источники как в НСПИ, так и в Департаменте информации (разведки) Национальной полиции Испании (НПИ). Факт возбуждения дела и расследования представитель суда подтвердил и DW, хотя и уклонился от приведения каких-либо подробностей, ссылаясь на тайну следствия.

Подразделение 29155 и поездки "Федотова"

Между тем, испанские издания утверждают, что Гарсия-Кастельон расследует, в частности, возможное присутствие на территории страны сотрудников российского "Подразделения 29155". По данным испанцев, оно входит в структуру ГРУ и "специализируется на подрывной деятельности, саботаже и убийствах". Помимо прочих деяний, подразделению приписывается попытка отравления Скрипалей - отца и дочери - в Великобритании.

Газеты ссылаются и на данные НПИ, которая проследила несколько поездок в Испанию гражданина РФ с паспортом на имя Сергея Федотова. Они утверждают, что речь идет о 46-летнем высокопоставленном офицере ГРУ Денисе Вячеславовиче Сергееве. Полиция проследила, изучив данные мобильного телефона россиянина, его передвижения по территории Испании и не исключает, что он встречался с российской агентурой в Каталонии.

Расследование в Барселоне

Работа в НСПИ будет вестись параллельно с делом о "российском вмешательстве", которое заведено в Следственном суде № 1 Барселоны. Об этом информирует каталонское издание "El Periodico". Представители России, по версии барселонского суда, поддерживали контакты с каталонскими политиками-сепаратистами накануне незаконной попытки провозгласить независимость Каталонии в октябре 2017 года.

Так, один из россиян, фамилия которого не указывается, именуется в перехваченных полицией телефонных переговорах "эмиссаром Путина". С ним поддерживал контакты ныне находящийся под следствием известный каталонский политик Виктор Таррадельяс. Встречался с "эмиссаром" и Карлес Пучдемон, руководивший в то время Каталонией. От Москвы сепаратисты, предположительно, пытались получить "политическую поддержку своих планов".

Москва отрицает любое вмешательство

Вмешательство России в каталонские события расследуется не впервые. В 2017 году этот вопрос поднимался в испанском парламенте. Тогда выяснилось, что с территории РФ поддерживались сайты сепаратистов, популяризировались их идеи. При этом российские СМИ, по мнению испанцев, явно сочувствовали каталонцам и часто искажали информацию в их пользу.

Москва постоянно отрицает какую-либо причастность к событиям в Каталонии.