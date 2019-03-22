Как пояснили корреспонденту DW в испанском отделении Международной федерации транспортных рабочих (МФТ), арест судна мог произойти значительно раньше. В соответствии с законодательством, порт, не получая оплату, имел право подать иск уже через три месяца после прибытия "Заполярья" в Мотриль. Однако портовое начальство проявило терпение и потребовало ареста судна, лишь убедившись, что его владелец не намерен платить.

Официальный представитель МФТ Лус Бас Абалья, а также капитан Рамос Корона выразили "непонимание бездеятельностью" судовладельца в ситуации вокруг "Заполярья". Хотя решения суда еще нет (оно может появиться в ближайшие недели), существует реальная угроза продажи судна за долги. Таким образом, Мурманское пароходство, которое частично принадлежит российскому государству, может лишиться сухогруза, цена которого, по оценке испанцев, составляет не менее 15 млн евро.

"Заполярье" не единственное мурманское брошенное судно

Между тем, как отметила Бас Абалья, "Заполярье" - не исключение. Это не единственное судно мурманской компании, которое фактически оказалось брошенным в Испании. С мая прошлого года в порту Авилес стоит "Северная Земля", задержанная по иску Гибралтара за неуплату заправки горючим. Крупную сумму задолжало судно и за стоянку в испанском порту.