Испанские истребители Eurofighter возобновили полеты в рамках миссии НАТО по патрулированию балтийского воздушного пространства после ошибочного запуска испанским летчиком ракеты в небе Эстонии, передает ТАСС.
© AFP/Scanpix

По информации испанского агентства Europa Press, проведен осмотр всех самолетов. Вслед за этим были возобновлены учебные полеты, а в понедельник истребители вновь полностью подключились к регулярным полетам в рамках миссии НАТО.

Напомним, 7 августа Силы обороны Эстонии сообщили, что истребитель ВВС Испании Eurofighter по ошибке выпустил во время полета боевую ракету класса "воздух - воздух" AMRAAM, у которой был активирован режим самоуничтожения. Этот режим должен был ликвидировать ракету еще в воздухе, однако она все же упала на землю.

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Позднее командующий ВВС Эстонии полковник Рийво Валге, активные поиски ракеты прекращены, найти ее так и не удалось. Фрагменты ракеты также до сих пор не обнаружены.

Расследование инцидента ведут эстонские ВВС, департамент авиасообщения, ВВС Испании, а также эксперты НАТО.

Министр обороны Эстонии Юри Луйк заявил, что ошибочный запуск ракеты испанским самолетом в небе Эстонии был исключительным случаем, который не ставит под сомнение миссию НАТО по воздушному патрулированию в странах Балтии.

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