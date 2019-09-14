Испанию затапливают ливни: аэропорты и школы прекратили работу, есть жертвы

Стихия на юго-востоке Испании за два дня унесла жизни троих человек. Аэропорты городов Альмерия и Мурсия прекратили работать. В ряде районов ненастье стало сильнейшим за сто лет.
© Asmeninis archyvas

Продолжительные ливневые дожди на юго-востоке Испании привели к человеческим жертвам. Экстренные службы города Альмерия в одноименной провинции в пятницу, 13 сентября, сообщили о гибели мужчины, который находился в автомобиле, пытавшемся проехать через затопленный тоннель.

По данным государственной телекомпании TVE, полиции удалось спасти еще двух человек, находившихся в салоне. Таким образом, инцидент в Альмерии стал третьей смертью за два дня разгула стихии.

Железнодорожное сообщение прервано, уроки отменены

Статьи по теме:
Мигранту не удалось попасть из Италии в Швейцарию в чемодане  (1)
Гражданин Литвы делает то, о чём большинство мечтает, но не осмеливается: "Моя цель – достичь абсолютного дна"  (66)


На данный момент стихия сильнее всего затронула провинции Альмерия, Мурсия, Аликанте и Валенсия. Так, аэропорт Альмерии прекратил работу. Кроме того, в регионе прервано железнодорожное сообщение, прекращено движение на ряде автодорог, а также отменены занятия в школах.

Власти призвали жителей оставаться дома и не пользоваться личными автомобилями. По данным метеорологов, ненастье стало для некоторых районов сильнейшим с момента начала наблюдений в 1917 году.

Аэропорт города Мурсия в одноименной провинции также не работает. Экстренные службы спасли в регионе 144 человека из автомобилей и затопленных домов, в том числе с применением вертолета. В скором времени состоится экстренное заседание, участники которого намерены проанализировать ущерб, нанесенный стихией, заявил представитель властей региона Фернандо Лопес Мирас.

Deutsche Welle
Статьи по теме:

В Барселоне вблизи пляжа обнаружено взрывное устройство

Взрывчатка, обнаруженная на глубине 3 метров в 25 метрах...

Перед выходными наступают перемены: идет новый атлантический циклон

В пятницу над Литвой пройдет активный атмосферный...

Ураган "Дориан" уходит в Атлантический океан

Вошедший в историю шторм "Дориан" в воскресенье нанес...

В мире

Россия и Чехия сняли ограничения на перелеты

Авиасообщение между Москвой и Прагой "сохранится как...

Испанию затапливают ливни: аэропорты и школы прекратили работу, есть жертвы

Стихия на юго-востоке Испании за два дня унесла жизни...

Пропавшего 22 года назад мужчину нашли на карте Google (1)

Останки мужчины, пропавшего без вести более 20 лет назад...

Президент Филиппин разрешил стрелять в чиновников, требующих взятки (10)

Президент Филиппин Родриго Дутерте разрешил гражданам...

Зеленский намерен завершить конфликт в Донбассе мирным путем (5)

На форуме "Ялтинская европейская стратегия" президент...

TOP новостей

Литовские пограничники покупают почти 100 новых вездеходов (17)

Служба охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ)...

Владимир Скрипов. Литва – Украина: как складывается деловое партнерство? (57)

Варшавская встреча Владимира Зеленского и Гитанаса...

Предложение пересмотреть ассортимент уличных кафе называют вмешательством в бизнес (2)

Президент Ассоциации отелей и ресторанов Эвалда...

Погода: осень начнётся с понедельника (3)

В воскресенье Литва окажется на северо-восточной...

СМИ: голландская сеть Spar присматривается к Литве (13)

Голландская сеть розничной торговли Spar International...