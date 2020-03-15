Власти Испании ввели режим чрезвычайного положения сроком как минимум на 15 дней в целях борьбы против распространения коронавируса SARS-CoV-2. Жителям 47-миллионной страны предписывается покидать свои дома лишь в исключительных случаях, объявил в субботу, 14 марта, премьер-министр Испании Педро Санчес, выступая по телевидению.

К исключительным случаям, по словам главы правительства, относятся покупка продуктов, посещение аптеки или больницы, а также направление на работу. Всем авиакомпаниям, а также общественному, железнодорожному транспорту и судоходным предприятиям предписано перейти в режим работы с пониженной нагрузкой. Закрытие государственных границ пока не запланировано.

Полиция и армия в состоянии повышенной готовности

По словам Санчеса, кризис, вызванный распространением коронавирусной инфекции, требует "чрезвычайных решений". Все полицейские силы, в том числе региональные, напрямую подчиняются министерству внутренних дел Испании, армия страны приводится в состояние готовности к действию при необходимости.

Тремя днями ранее, 11 марта, в Мадриде и других регионах Испании были закрыты все детские сады, школы и университеты на двухнедельный срок.

Испания находится на втором месте в Европе после Италии по количеству зараженных коронавирусом (6250 человек) и скончавшихся от вызываемого им легочного заболевания СOVID-19 (193 человека).

13 марта германский Институт Роберта Коха (Robert Koch-Institut), специализирующийся на изучении инфекционных заболеваний, причислил Мадрид к "международным зонам риска".