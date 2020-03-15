aA
На период в 15 дней жителям Испании предписано покидать дома лишь в исключительных случаях. Транспорт приостанавливает работу. Полиция и армия - в состоянии повышенной готовности.
Koronavirusas Ispanijoje
Koronavirusas Ispanijoje
© Zuma Press / Scanpix

Власти Испании ввели режим чрезвычайного положения сроком как минимум на 15 дней в целях борьбы против распространения коронавируса SARS-CoV-2. Жителям 47-миллионной страны предписывается покидать свои дома лишь в исключительных случаях, объявил в субботу, 14 марта, премьер-министр Испании Педро Санчес, выступая по телевидению.

К исключительным случаям, по словам главы правительства, относятся покупка продуктов, посещение аптеки или больницы, а также направление на работу. Всем авиакомпаниям, а также общественному, железнодорожному транспорту и судоходным предприятиям предписано перейти в режим работы с пониженной нагрузкой. Закрытие государственных границ пока не запланировано.

Статьи по теме:
Новый случай коронавируса выявлен у жителя Паневежиса, вернувшегося из Нидерландов  (173)
С понедельника в Литве вводится карантин: закрываются магазины, границы для иностранцев  (166)

Полиция и армия в состоянии повышенной готовности

По словам Санчеса, кризис, вызванный распространением коронавирусной инфекции, требует "чрезвычайных решений". Все полицейские силы, в том числе региональные, напрямую подчиняются министерству внутренних дел Испании, армия страны приводится в состояние готовности к действию при необходимости.

Тремя днями ранее, 11 марта, в Мадриде и других регионах Испании были закрыты все детские сады, школы и университеты на двухнедельный срок.
Испания находится на втором месте в Европе после Италии по количеству зараженных коронавирусом (6250 человек) и скончавшихся от вызываемого им легочного заболевания СOVID-19 (193 человека).

13 марта германский Институт Роберта Коха (Robert Koch-Institut), специализирующийся на изучении инфекционных заболеваний, причислил Мадрид к "международным зонам риска".

Deutsche Welle
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

В США вступил в силу запрет на въезд из Европы из-за коронавируса (4)

С 14 марта негражданам Соединенных Штатов нельзя...

TOP новостей

В Литве подтверждены 3 новых случая коронавируса

Министерство здравоохранения сообщает, что сегодня, 15...

Вильнюс во время карантина: нехватка аппаратов ИВЛ, дезинфекция транспорта и помощь дронов (64)

В воскресенье Повилас Подерскис, директор...

Премьер Литвы: застрявших на границе Польши и Германии людей доставят самолетом ВВС (29)

Граждан Литвы, застрявших на границе Польши и Германии,...

Президент Литвы: карантин – болезненный, но необходимый шаг для защиты людей (56)

Вводимый с понедельника карантин в Литве – это...

В больницу Клайпеды доставлен литовец с парома из Швеции, еще 9 ждут проверки (10)

В воскресенье в больницу с подозрениями на коронавирус...

|Maža didelių žinių kaina