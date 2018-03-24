После прошедшего в Каталонии референдума о независимости, признанного Мадридом незаконным, Пучдемон жил в Бельгии.
Обстановка в Каталонии по-прежнему остается напряженной. Парламент Каталонии отказался от планов назвать имя нового главы местного правительства после того, как был арестован предыдущий кандидат.
Тысячи людей вышли на протесты в Каталонии после того, как Верховный суд Испании обвинил 25 лидеров каталонских сепаратистов, включая Пучдемона, в мятеже, растрате и неповиновению государству в конце минувшего года, когда в Каталонии прошел референдум о независимости от Испании. Сами они вину не признают.
Обвиняемым по наиболее тяжким статьям грозит тюремное заключение сроком до 30 лет.
В пятницу вечером в результате столкновений с полицией в Барселоне пострадали более 20 человек. Демонстрации прошли и в других городах Каталонии.
Верховный суд распорядился на время разбирательства взять под стражу без права на освобождение под залог пятерых ключевых каталонских политиков.
Среди них - Жорди Турулл, являвшийся кандидатом на пост главы правительства Каталонии, вакантный с ноября 2017 года.
Теперь Турулл не сможет баллотироваться на пост главы местного правительства на пленарном заседании каталонского парламента в субботу 24 марта.
Остальные сепаратисты на момент решения суда уже были арестованы либо бежали за границу.
В чем обвиняют Турулла?
Его обвиняют в преступных действиях, направленных на разрушение целостности государства и подпадающих под статью УК Испании о мятеже, сообщает Deutsche Welle (DW), ссылаясь на копии решения суда, которые получила редакция.
В постановлении суда утверждается, что Турулл сыграл ключевую роль в подготовке каталонского референдума, который Мадрид объявил незаконным, и что для осуществления сепаратистских планов Турулл незаконно вывел из госбюджета крупные средства.
Как происходило вовремя протестов?
Люди вышли на улицы в пятницу вечером еще до решения Верховного суда. Однако вердикт еще более подстегнул активистов. Толпы людей вступили в конфронтацию в полицией, охранявшей здания местного правительства в Барселоне.
Митингующие размахивали флагами и выкрикивали лозунги в поддержку независимости Каталонии.
Некоторые демонстранты подожгли портреты судьи Верховного суда и короля Испании Филиппа VI.
Обстановка накалилась, когда активисты предприняли попытку прорваться через кордон. В ответ на это сотрудники правоохранительных органов применили силу.
Значительно спокойнее митинг проходил на площади Каталонии, центральной площади Барселоны.
"Здесь два миллиона людей, которые хотят отделиться от Испании. Всех нас в тюрьму не посадят", - сказала журналистам Карме Сала, одна из участниц протеста.
Каталонские телеканалы показали протесты в поддержку задержанных лидеров, прошедшие по всему региону, включая такие города как Вик и Таррагона.
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