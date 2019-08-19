"Непонятное решение итальянских властей, и, в частности, министра внутренних дел Маттео Сальвини, закрыть все свои порты, а также трудности, с которыми сталкиваются другие страны Центрального Средиземноморья, заставили Испанию вновь взять на себя лидерство в этой кризисной ситуации", - говорится в сообщении.
Испанские порты не являются "ни самыми близкими, ни самыми безопасными" для судна, однако "сейчас Испания - единственная страна, которая готова принять" его, напомнило правительство страны.
Кроме того, испанское правительство заявило о необходимости найти "европейское решение проблем миграции".
Ситуация с судном Open Arms должна послужить стимулом для "европейской семьи", если она хочет продолжить придерживаться ценностей прогресса и гуманизма, которые "способствовали ее созданию и укрепили ее этическое лидерство в мире", подчеркивается в сообщении.
Судно испанской неправительственной организации находилось недалеко от итальянского острова Лампедуза в течение двух недель. Высадка 147 мигрантов на берег оказалась невозможной из-за запрета итальянских властей.
В минувшую пятницу официальный представитель Европейской комиссии (ЕК) Ванесса Мок заявила, что ЕК приветствует согласие шести стран ЕС - Франции, Люксембурга, Германии, Португалии, Румынии и Испании - принять мигрантов, находящихся в Средиземном море на борту судна Open Arms, но предстоит еще решить вопрос об их высадке. В Еврокомиссии, по словам Мок, готовы оказать логистическую и финансовую поддержку через соответствующие европейские агентства.
Другая представитель ЕК Тове Эрнст в ответ на дополнительные вопросы пояснила: "В компетенцию комиссии не входит разрешение на высадку. То, что делаем мы, - это обеспечиваем сотрудничество с государствами-членами, чтобы найти решение по распределению мигрантов после их высадки. И это позволяет создать условия, которые дадут государствам-членам возможность согласиться на высадку из корабля".
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