Правительство Испании предложило экологической активистке из Швеции Грете Тунберг помощь, чтобы дать ей возможность участвовать в саммите ООН по климату в Мадриде, который состоится в декабре. "Дорогая Грета, было бы замечательно увидеть тебя здесь, в Мадриде. Ты проделала долгий путь и помогаешь всем нам ставить вопросы, открывать свои умы и активизировать усилия. Мы очень хотели бы помочь тебе пересечь Атлантику на обратном пути", - написала министр экологического перехода Испании Тереса Рибера в своем микроблоге в Twitter вечером в пятницу, 1 ноября.
Рибера не уточнила, как именно Испания готова содействовать приезду 16-летней Тунберг в Мадрид. После неожиданного отказа Чили от проведения саммита ООН по климату, свои услуги организатора предложила столица Испании. Саммит запланирован на 2 - 13 декабря.
Грета Тунберг заявила, что, несмотря на изменение места проведения саммита, хотела бы принять в нем участие. В то же время она попросила помочь ей добраться до Испании. "Оказалось, что я проехала полмира не в том направлении", - написала она 1 ноября из США, добавив, что будет благодарна, если ей предоставят транспортное средство, чтобы приехать в Мадрид.
Тунберг приехала в США на яхте, поскольку по экологическим соображениям она отказывается летать. В Нью-Йорке активистка участвовала в климатическом саммите ООН.
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