Испанская генпрокуратура заявила в воскресенье, 21 января, что выдаст повторный европейский ордер на арест бывшего главы Каталонии Карлеса Пучдемона, если он, согласно собственным планам, покинет Бельгию и поедет в Данию. Пучдемон планирует в понедельник принять участие в Копенгагенском университете в дебатах под названием "Каталония и Европа на перекрестке за демократию".

Этот выезд за пределы Бельгии стал бы для Пучдемона первым после того, как он бежал туда, чтобы избежать судебного преследования в Испании за его роль в неудачной попытке отделения осенью 2017 года. Если Пучдемон в самом деле отправится в Данию, испанская прокуратура немедленно попросит утвердить европейский ордер на его арест со стороны датских властей.

Испания расследует действия Пучдемона, подозревая его в организации восстания, в мятеже и растрате, связанной с односторонним провозглашением независимости парламентом Каталонии в октябре минувшего года. В конце декабря 2017 года Пучдемон попросил Испанию разрешить ему вернуться в Каталонию.