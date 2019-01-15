Террористы "Исламского государства" в Западной Африке захватили город Ранн в Нигерии, сообщает Reuters со ссылкой на источники в службах безопасности страны.
Nigerijos kariai laiko „Boko Haram“ kovotojų vėliavą
© Reuters / Scanpix

Один из военных рассказал, что после вторжения боевиков правительственные силы покинули город. Войска бежали вместе с местными жителями. Источники Reuters утверждают, что город полностью перешел в руки террористов.

14 января между террористами и военными шли интенсивные бои, сообщило нигерийское издание Daily Post. Во время стрельбы некоторые здания получили повреждения.

Есть ли погибшие во время нападения, пока неизвестно.

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Нападение на Ранн в Нигерии устроили террористы "Исламского государства Западной Африки" (ISWA). Эта группировка ранее входила в "Боко Харам", а затем присягнула на верность руководству "Исламского государства".

В декабре 2018 года боевики ISWA захватили город Бага в Нигерии, из-за чего 30 тысяч человек были вынуждены бежать. В январе правительственные войска смогли вернуть контроль над городом.

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