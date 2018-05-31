"Исламское государство" взяло ответственность за теракт в бельгийском Льеже

Как отмечает исследовательская организация SITE Intelligence Group, ведущая мониторинг деятельности террористов в интернете, аффилированное с ИГ агентство Amaq распространило сообщение, в котором Эрман назван "солдатом "Исламского государства".
Накануне, 30 мая, глава МВД Бельгии Ян Ямбон рассказал о том, что Эрман до нападения на двух сотрудниц полиции и прохожего убил еще одного человека. По данным властей, еще одной жертвой преступника стал 30-летний Микаэль Вильме, тело которого было обнаружено в коммуне Марш-ан-Фаменн.
Ранее СМИ сообщили, что стрельбу в центре Льежа устроил отпущенный из тюрьмы уголовник Бенджамин Эрман. Мужчина, осужденный за грабежи и известный крайней агрессивностью, в понедельник, 28 мая, ненадолго был отпущен из тюрьмы. Прокуратура Льежа подтвердила, что он был замечен в контактах с радикальными исламистами.
Бургомистр Льежа Вилли Демейер сообщал, что вооруженный ножом преступник напал на двух патрульных женщин-полицейских, нанес им ножевые ранения, завладел оружием и убил их, после чего, захватив в заложницы женщину, скрылся в здании лицея, расположенного на соседней улице. Его жертвой также стал случайный прохожий.
Когда сотрудники спецподразделения полиции прибыли на место происшествия, преступник выскочил на улицу и открыл беспорядочную стрельбу из пистолета по группе полицейских. Ответным огнем он был убит на месте. Ранения получили четверо полицейских, участвовавших в ликвидации преступника.
Власти расследуют преступление как теракт. В Льеж прибыло руководство Бельгии и силовых ведомств страны, в том числе король Филипп, премьер-министр Шарль Мишель, министр юстиции Кун Генс и глава МВД Ян Ямбон.
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