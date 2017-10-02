Как говорится в заявлении агентства "Амак", стрелявший в Лас-Вегасе обратился в ислам еще несколько месяцев назад. Группировка не предоставила каких-либо подверждений этому заявлению.
Официальные лица в США заявили, что пока не обнаружили связи действий стрелка с джихадистскими группировками.
"Атака в Лас-Вегасе была выполнена солдатом Исламского государства в ответ на призывы атаковать страны коалиции [государств-партнеров по борьбе с ИГ]", - утверждает агентство.
В понедельник 64-летний Стивен Паддок открыл огонь по посетителям фестиваля кантри рядом с казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе. По словам местного шерифа, погибли более 50 человек, еще около 400 госпитализированы. Таким образом, стрельба в Лас-Вегасе стала крупнейшей в истории США по числу жертв.
До настоящего времени самым крупным инцидентом такого рода считалась стрельба в гей-клубе Pulse в городе Орландо (штат Флорида), произошедшая в июне 2016 года. Тогда присягнувший на верность экстремистам Омар Матин убил 49 человек, еще 53 получили ранения.
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