Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп потребовал смертной казни для Саипова. Власти США в среду предъявили обвинения подозреваемому. Злоумышленник может быть приговорен к казни или пожизненному заключению.

29-летний Саипов днем 31 октября вывел арендованный пикап на полосу для велосипедистов, а потом на пешеходную дорожку в Нью-Йорке, где начал давить людей. Погибли восемь человек, ранения получили еще 12. Террорист был задержан полицией.

Также сообщалось, что Саипов осуществил теракт от имени "Исламского государства". Преступник после ареста признался властям, что действовал под влиянием пропаганды ИГ. В его телефоне были обнаружены экстремистские материалы, в том числе видеоролики с убийствами заложников террористами. После госпитализации Саипов также попросил разместить флаг ИГ в своей больничной палате. Этот факт возмутил Трампа — он упомянул о нем в твите, в котором потребовал казнить преступника.