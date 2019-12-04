TamTam в 2017 году запустила Mail.ru Group, которая владеет «ВКонтакте», «Одноклассниками» и ICQ. Мессенджер стал известен год спустя: его рекламная кампания началась в России весной 2018 года одновременно с блокировкой телеграма, причем TamTam рекламировали как его аналог. О появлении в TamTam каналов, связанных с «Исламским государством», было известно и раньше. Но, как отмечает издание The Print, атака в Лондоне стала первым терактом, о причастности к которому ИГ объявило в TamTam.

В последние годы главным каналом общения сторонников «Исламского государства» был телеграм. Джихадисты стали широко использовать мессенджер после того, как в 2014 году их начали блокировать в фейсбуке, инстаграме и твиттере. Администрация телеграма вместе с правоохранительными органами разных стран тоже не раз предпринимала операции по блокировке аккаунтов ИГ.

Последняя из таких операций прошла за неделю до теракта в Лондоне. Ее провел Европол — полицейская служба Евросоюза — в сотрудничестве с популярными соцсетями и мессенджерами. Telegram заявил, что 22 и 23 ноября заблокировал около пяти тысяч аккаунтов и ботов, связанных с террористами. Европейские власти сочли операцию успешной: генеральная прокуратура Бельгии заявила, что ИГ «больше не присутствует в интернете».

Но Питер Ван Остайен утверждает, что сторонники «Исламского государства» просто переместились в TamTam. По словам эксперта, к вечеру 29 ноября (через несколько часов после теракта в Лондоне) из телеграма исчезли около 50 групп ИГ, в которые он внедрился. Уже 30 ноября Остайен нашел эти группы в TamTam. Их обнаружили и другие специалисты по джихадизму, например, научный сотрудник лондонского Института стратегического диалога Амарнат Амарасингам.

Nov 25: “For the time being, for as far as we know, IS is not present on the internet anymore and we will see how fast, if ever, they will regain service”- Belgian Prosecutor Eric Van Der Sypt Dec 1: woke up today with around 1200 messages on TamTam from almost 100 ISIS channels — Amarnath Amarasingam (@AmarAmarasingam) December 1, 2019

По мнению Остайена, быстрый переход террористов в TamTam говорит о том, что они готовились к блокировке в телеграме. Но администрация российского мессенджера тоже быстро начала закрывать каналы «Исламского государства». По словам Остайена, к 3 декабря все 50 каналов ИГ, к которым он присоединился в TamTam, оказались недоступны. Амарасингам заявил, что вступил в 165 групп ИГ в TamTam, их них к 3 декабря блокировке подверглись 128.

Администрация TamTam заявила Vice News, что выступает «категорически против контента террористических организаций на своей платформе», и призвала всех пользователей сообщать о каналах или учетных записях террористов. При этом администрация не уточнила, сколько всего аккаунтов или каналов ИГ были удалены из мессенджера.

Амарнат Амарасингам считает, что «Исламское государство» будет искать новые платформы для объединения сторонников. Другой эксперт по террористическим группировкам Майкл Смит заявил Vice News, что ИГ может разработать собственную платформу. По словам Смита, после зачистки твиттера и фейсбука в 2014 году «Исламское государство» думало над созданием приложения или расширения для браузера, с помощью которого оно могло бы распространять свою пропаганду.

Эксперты по исламизму сходятся во мнении, что блокировка ИГ в телеграме грозит уходом террористов на менее прозрачную платформу. «Это может означать, что правительства останутся в неведении относительно того, что „Исламское государство“ говорит и делает в интернете», — сказано в статье Wired, которую написали Амарнат Амарасингам и специалист по ИГ Чарли Уинтер.