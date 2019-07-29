В Нигерии боевики расстреляли 65 человек, участвовавших в похоронной процессии. Как сообщило в ночь на понедельник, 29 июля, информагентство dpa со ссылкой на государственное телевидение африканской страны, в причастности к теракту подозревается исламистская группировка "Боко Харам".
Трагедия произошла в субботу, 27 июля, в штате Борно на северо-востоке страны. По информации местных властей, боевики убили 21 человека, открыв огонь по траурной процессии в селении Баду. Еще 44 мирных жителя стали жертвами террористов после того, как поспешили на помощь, заслышав выстрелы. В результате инцидента погибли также 10 радикальных исламистов из числа нападавших.
Суннитские фундаменталисты из группировки "Боко Харам" регулярно совершают террористические нападения на мирных жителей в Нигерии. С 2009 года на северо-востоке страны ими были убиты как минимум двадцать тысяч человек. Около двух миллионов нигерийцев стали беженцами, спасаясь от террористов.
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Исламисты из "Боко Харам" расстреляли похоронную процессию в Нигерии
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