Исламисты из "Боко Харам" расстреляли похоронную процессию в Нигерии

В Нигерии боевики расстреляли 65 человек, участвовавших в похоронной процессии. Как сообщило в ночь на понедельник, 29 июля, информагентство dpa со ссылкой на государственное телевидение африканской страны, в причастности к теракту подозревается исламистская группировка "Боко Харам".

Трагедия произошла в субботу, 27 июля, в штате Борно на северо-востоке страны. По информации местных властей, боевики убили 21 человека, открыв огонь по траурной процессии в селении Баду. Еще 44 мирных жителя стали жертвами террористов после того, как поспешили на помощь, заслышав выстрелы. В результате инцидента погибли также 10 радикальных исламистов из числа нападавших.

Суннитские фундаменталисты из группировки "Боко Харам" регулярно совершают террористические нападения на мирных жителей в Нигерии. С 2009 года на северо-востоке страны ими были убиты как минимум двадцать тысяч человек. Около двух миллионов нигерийцев стали беженцами, спасаясь от террористов.