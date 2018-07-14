32-летний Хуснайн Рашид также публиковал в интернете угрозы людям, отправляющимся в Россию на чемпионат мира по футболу.

Как сообщил суду королевский прокурор, 13 октября 2017 года Рашид опубликовал в группе мессенджера "Телеграм" фотографию принца, сопроводив ее угрожающей подписью и силуэтами двух джихадистов в масках.

"Смысл понятен: вы указали название и адрес школы принца Джорджа, выложили изображение школы принца Джорджа и инструкцию или угрозу, по которой принц Джордж и члены королевской семьи должны рассматриваться как потенциальные цели атак", — сказал судья Эндрю Лис, объявляя приговор.

Статьи по теме: Британия снизила уровень террористической угрозы

"Распространяемая вами информация, по вашему мнению, должна была вдохновить потенциальных исполнителей терактов", — добавил судья.

Хуснайн Рашид преподавал в мечети в графстве Ланкашир. Он был задержан в ноябре 2017 года. При обыске у него обнаружили многочисленные руководства по совершению терактов.

В частности, он выпускал журнал, в котором публиковал советы — как устроить теракты в России во время чемпионата мира, используя автомобили, огнестрельные оружие и бомбы. Такие же советы касались и британских футбольных стадионов.

Параллельно он вел канал в "Телеграме" под названием Lone Mujahid ("Моджахед-одиночка"), который он называл электронным инструментом терроризма. Среди прочего там содержался взятый из исламистского журнала рецепт получения смертельного яда рицина, а также инструкции по изготовлению коктейля Молотова и напалма.

Кроме того, Рашид намеревался отравить мороженое в супермаркетах, призывал убивать чиновников Мьянмы в отместку за преследования мусульманских меньшинств, а также замышлял устроить авиакатастрофу.

Среди потенциальных объектов нападения он указал военные британские базы, торговые центры, еврейские организации и правительственные здания. Также он признался, что планировал поехать в Сирию воевать за "Исламское государство" — запрещенную в России и многих других странах экстремистскую организацию.