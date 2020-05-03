Иск не исключен: в чем конкретно США могут обвинить КНР в связи с появлением COVID-19

По словам источника издания из числа сотрудников спецслужб, "70-75% из 17 разведывательных ведомств США" полагают, что вирус появился из указанной лаборатории.

Остальные разведывательные службы не могут согласиться с этим, поскольку считают, что неопровержимые доказательства отсутствуют, отмечает телеканал. Список американских ведомств, которые придерживаются той или иной точки зрения относительно происхождения вируса, в материале не приводится.

В публикации говорится, что большая часть разведывательного сообщества США склоняется к версии, согласно которой вирус мог начать распространяться из-за некой ошибки, допущенной сотрудниками лаборатории.

По версии другого источника телеканала, власти США ранее получали разведывательные данные, которые свидетельствуют в пользу того, что китайское руководство "узнало о распространении [коронавируса] между людьми раньше, чем оно заявляет". Кроме того, эта информация якобы свидетельствует о том, что в первые недели после вспышки заболевания вызывающий его вирус распространился шире, чем сообщала китайская сторона.

Телеканал отметил, что сотрудники разведки США не подтвердили подлинность материалов, которые опубликовала ранее австралийская газета The Daily Telegraph. Австралийская газета опубликовала выводы экспертов разведок Австралии, Великобритании, Канады, Новой Зеландии и США.

В докладе, в частности, утверждается, что разведки в указанных государствах пришли к выводу, что китайская сторона целенаправленно скрывала данные о распространении коронавируса. Источник телеканала отметил, что американское разведсообщество пришло тем не менее к схожим выводам.

Австралийская газета пишет, что власти КНР обладали информацией, что вирус передается от человека к человеку, в начале декабря, однако официально признали это лишь 20 января.

Все это время китайские власти скрывали информацию о вирусе, не давали слова врачам, уничтожали улики в лабораториях и отказывались предоставлять образцы живого вируса международному медицинскому сообществу.

Госсекретарь США Майкл Помпео в среду в интервью Fox News выразил уверенность в том, что власти Китая пытались скрыть часть информации о распространении коронавируса и понесут за это ответственность. Он не уточнил, какие именно меры планирует принять Вашингтон.

В пятницу президент США Дональд Трамп заявил об уверенности в том, что источником распространения коронавируса была китайская лаборатория.

При этом Трамп выразил недовольство тем, как ВОЗ отреагировала на пандемию коронавируса и "слишком лояльно" отнеслась к Китаю. Он приостановил финансирование организации на время расследования, которое должно выявить роль ВОЗ в "провалах в предотвращении распространения коронавируса и сокрытии информации о нем".

Администрация США приступила к изучению возможности использования против Китая различных мер в связи с пандемией. По выражению газеты The Washington Post, правительство США начало "составлять стратегию применения мер возмездия в отношении Китая".

В свою очередь заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн в интервью журналистам телеканала NBC заявил, что любые требования о выплате компенсаций, выдвигаемые Пекину в связи с коронавирусом, являются нелепыми и представляют собой "политический фарс".

Китайский дипломат также выразил сожаление в связи с тем, что "некоторые политики используют ситуацию с вирусом для шельмования Китая". При этом он вновь подчеркнул, что Пекин "не скрывал какую-либо информацию" о коронавирусе.

ВОЗ считает китайское происхождение COVID-19 маловероятным.