Ирландский аэропорт Шэннон приостановил работу из-за пожара на самолете

Руководство ирландского аэропорта Шэннон отменило ряд полетов после возникновения пожара на борту самолета Boeing 767 авиакомпании Omni Air International перед планировавшимся вылетом. В четверг, 15 августа, произошло возгорание шасси лайнера в то время, когда он уже начал движение по взлетно-посадочной полосе.
Самолет был остановлен, 14 пассажиров и 14 членов экипажа были эвакуированы и доставлены в терминал. Никто не пострадал. Огонь был потушен, самолет удален с взлетно-посадочной полосы. После этого аэропорт был вновь начал работу, сообщила авиакомпания.
Авиакомпания специализируется на перевозке военных США
Ранее в тот же день произошел инцидент близ подмосковного аэропорта Жуковский. После столкновения со стаей птиц при взлете совершил аварийную посадку пассажирский самолет "Уральских авиалиний". У лайнера отказали оба двигателя, после чего экипаж посадил его в кукурузном поле близ деревни Рыбаки, примерно в километре от взлетно-посадочной полосы. Все пассажиры и члены экипажа эвакуированы, за медицинской помощью обратились 55 человек, в том числе 17 детей. Госпитализированы шесть человек.
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