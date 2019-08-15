Ирландский аэропорт Шэннон приостановил работу из-за пожара на самолете

Руководство ирландского аэропорта Шэннон отменило ряд полетов после возникновения пожара на борту самолета Boeing 767 авиакомпании Omni Air International перед планировавшимся вылетом. В четверг, 15 августа, произошло возгорание шасси лайнера в то время, когда он уже начал движение по взлетно-посадочной полосе.

Самолет был остановлен, 14 пассажиров и 14 членов экипажа были эвакуированы и доставлены в терминал. Никто не пострадал. Огонь был потушен, самолет удален с взлетно-посадочной полосы. После этого аэропорт был вновь начал работу, сообщила авиакомпания.

Авиакомпания специализируется на перевозке военных США

Ранее в тот же день произошел инцидент близ подмосковного аэропорта Жуковский. После столкновения со стаей птиц при взлете совершил аварийную посадку пассажирский самолет "Уральских авиалиний". У лайнера отказали оба двигателя, после чего экипаж посадил его в кукурузном поле близ деревни Рыбаки, примерно в километре от взлетно-посадочной полосы. Все пассажиры и члены экипажа эвакуированы, за медицинской помощью обратились 55 человек, в том числе 17 детей. Госпитализированы шесть человек.