Более двух третей жителей Ирландии на референдуме 25 мая высказались за отмену запрета абортов. Ирландское законодательство по этому вопросу считается одним из самых консервативных в мире. Официальные итоги голосования еще не подведены, но на основе данных авторитетных экзитполов местные СМИ уже объявили, что ирландцы поддержали отмену восьмой поправки конституции во всех регионах страны.

По данным опроса RTE, в пользу изменения конституции высказались 69,4% участников референдума, против - 30,6%. За аборты - 72,1% женщин и 65,9% мужчин. Самый высокий процент поддержки абортов предсказуемо оказался среди молодых ирландцев: 87,6% "за" среди 18-24-летних, 84,6% среди 25-34-летних, 72,8% среди 35-49-летних и 63,7% среди 50-64-летних.

В городских районах за свободу женщин проголосовали 72,3% граждан, а в сельской местности - 63,3%.

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар приветствовал итоги референдума, отметив, что они являются "кульминацией тихой революции, которая происходила в Ирландии последние два десятилетия", передает Reuters.

Восьмая поправка к конституции Ирландии, которая закрепила право эмбриона на жизнь, была принята в 1983 году также по результатам референдума. Тогда за запрет абортов проголосовали 66,9% избирателей, против высказались 33,1%. Так называемый закон об абортах был принят на фоне сильного влияния на ирландское общество Католической церкви.

В настоящий момент в Ирландии запрещено прерывать беременность даже в случае изнасилования, кровосмешения или смертельно опасных отклонений в развитии плода. Женщинам, совершившим аборт, грозит до 14 лет лишения свободы. Аборты легальны лишь в том случае, если беременность представляет серьезную опасность для жизни женщины.

Теперь в законопроекте, который должен принять парламент Ирландии, будет содержаться разрешение на совершение аборта до 12 недель беременности. А прерывание беременности начиная с 23-й недели будет возможно в случае наличия угрозы для здоровья женщины.

Как отмечает The Guardian, ирландки не получат немедленного доступа к абортам - правительство планирует закончить оформление нового закона до конца года.

Большинство европейских стран сегодня разрешают аборты по желанию женщины до 12-й недели беременности. Исландия разрешает это делать до 16 недель, Швеция - до 18 недель, а Нидерланды - до 22-х. На Мальте аборты полностью запрещены. В Польше и на Кипре аборты легальны только в случае угрозы жизни матери, смертельной аномалии плода или беременности вследствие изнасилования или инцеста.

При этом в Польше консервативная правящая партия минувшей зимой снова хотела ужесточить и без того суровый закон об абортах, но инициатива была встречена массовыми уличными протестами.