aA
Ирландия стала первой страной Евросоюза, которая повторно вводит локдаун в связи с ростом количества заражений коронавируса. Ограничения рассчитаны минимум на шесть недель. Они начнут действовать в ночь на 21 октября и продлятся до 1 декабря, сообщает Deutsche Welle.
Koronavirusas Airijoje
Koronavirusas Airijoje
© AFP / Scanpix

Во время ограничений будут закрыты розничные магазины с товарами, не относящимися к предметам первой необходимости, а также музеи, галереи и другие учреждения культуры.

Рестораны и бары смогут работать только на доставку или продавать еду навынос. На три четверти будет сокращено количество выходящего на маршруты общественного транспорта.

Статьи по теме:
В Литве установлено 202 новых случая коронавируса и 5 смертей  (9)
Науседа: если не будем соблюдать меры безопасности - карантина не избежать  (53)

Жителям запрещено удаляться от своих домов дальше, чем на 5 километров, за исключением поездок по жизненно важным семейным обстоятельствам, на работу или к врачу. При этом обучение в школах продолжится. Парки и детские площадки также будут открыты.

На фоне роста числа инфицированных коронавирусом и количества пациентов в реанимационных отделениях, правительство Ирландии со среды поднимает уровень эпидемической опасности до максимального. По последним данным, коронавирус в Ирландии обнаружен у 50 993 человек, 1852 инфицированных скончались.

Первой страной в мире, которая ввела повторный локдаун, стал Израиль. 18 октября в стране стали постепенно снимать карантинные ограничения.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Deutsche Welle
|Populiariausi straipsniai ir video

TOP новостей

Экс-президент Литвы: после выборов введут регулирование, с которым сейчас опаздывают (24)

Экс-президент Литвы Даля Грибаускайте после участия в...

Saulius Skvernelis, Aurelijus Veryga

Правительство рассмотрит вопрос о продлении школьных каникул (6)

Чтобы обуздать распространение коронавируса,...

Драма в Каунасе: экскаватор против исторической виллы (2)

В престижном каунасском районе Жалякальнис, рядом с...

Литовские перевозчики говорят о дискриминации: не дают грузы, если водитель не гражданин ЕС (34)

Член президиума ассоциации перевозчиков Linava Артурас...

Президент Литвы осуждает слова Валинскаса о Томашевском: куда мы катимся? (6)

Президент Литвы Гитанас Науседа осуждает...

|Maža didelių žinių kaina