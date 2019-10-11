Как сообщается, повреждены два основных резервуара для хранения. Это привело к разливу нефти в Красное море, но никто из людей не пострадал.
Национальная танкерная компания Ирана заявила, что пожар потушен, а утечка нефти минимальна, сообщает новостное издание Iran Front Page.
В Иране заявили, что в судно попали ракеты, но не предоставили доказательств.
Иранское государственное телевидение опознало судно как нефтяной танкер Sinopa. Компания по отслеживанию морских судов Tanker Trackers заявила, что этот танкер регулярно используется для доставки нефти в правительство Сирии, несмотря на международные санкции.
Отношения между Ираном и Саудовской Аравией в последнее время становятся все более напряженными. Страны борются за превосходство в регионе, религиозные противоречия лишь обостряют это противостояние.
В сентябре 18 беспилотников и семь крылатых ракет поразили крупное нефтяное месторождение и перерабатывающий комплекс в Саудовской Аравии. Страна обвинила Иран в нападении.
Американские официальные лица заявили, что Иран несет ответственность за нападения на два нефтяных танкера в Персидском заливе в июне и июле, а также за нападения на четыре танкера в мае.
Иран отрицает причастность к этим инцидентам.
SpaceX надеется начать транспортировку астронавтов на МКС уже в следующем году
Компания SpaceX может отправить американских...
В Конго разбился самолет: на борту были россияне и сотрудники администрации президента Чисекеди
Утром 11 октября в Демократической Республике Конго...
Неизвестный напал с ножом на посетителей торгового центра в Манчестере (1)
Вооруженный ножом неизвестный напал на посетителей...
Нобелевской премии мира удостоился премьер-министр Эфиопии
Норвежский нобелевский комитет назвал лауреата...
США могут стать посредником в турецко-курдском конфликте
По словам президента Трампа, у США есть только три...
TOP новостей
Белорусы впустили журналистов на Островецкую АЭС, но, услышав вопросы, предложили ехать в Литву (125)
До запланированного запуска первого блока Белорусской...
Ландсбергис: мы хотим угодить тому, кто поставил нам на стол грязные от навоза бoтинки (95)
Первый фактический руководитель независимой Литвы...
Трагедия в Паневежисе: врачи скорой предложили умирающему ехать к врачу самому (15)
Неделю назад скончался 66-летний житель Мажейкяй. Члены...
Предупреждение об опасности: на взморье разыграется ветер, пойдет дождь
В пятницу после обеда клайпедчане получили уведомления...
В суд передано дело торговцев, продавших автомобили за 1,7 млн. евро (2)
В суд передано дело утенских торговцев, которые...