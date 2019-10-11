Иранский танкер загорелся у берегов Саудовской Аравии: утверждают, что в него попали ракеты

Как сообщается, повреждены два основных резервуара для хранения. Это привело к разливу нефти в Красное море, но никто из людей не пострадал.
Национальная танкерная компания Ирана заявила, что пожар потушен, а утечка нефти минимальна, сообщает новостное издание Iran Front Page.
В Иране заявили, что в судно попали ракеты, но не предоставили доказательств.
Иранское государственное телевидение опознало судно как нефтяной танкер Sinopa. Компания по отслеживанию морских судов Tanker Trackers заявила, что этот танкер регулярно используется для доставки нефти в правительство Сирии, несмотря на международные санкции.
Отношения между Ираном и Саудовской Аравией в последнее время становятся все более напряженными. Страны борются за превосходство в регионе, религиозные противоречия лишь обостряют это противостояние.
В сентябре 18 беспилотников и семь крылатых ракет поразили крупное нефтяное месторождение и перерабатывающий комплекс в Саудовской Аравии. Страна обвинила Иран в нападении.
Американские официальные лица заявили, что Иран несет ответственность за нападения на два нефтяных танкера в Персидском заливе в июне и июле, а также за нападения на четыре танкера в мае.
Иран отрицает причастность к этим инцидентам.
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