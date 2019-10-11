Иранский танкер загорелся у берегов Саудовской Аравии: утверждают, что в него попали ракеты

На иранском танкере у берегов Саудовской Аравии произошел взрыв, он загорелся. Судно иранской национальной нефтяной компании шло в 97 километрах от берегов Саудовской Аравии в момент инцидента, пишут местные медиа.
Irano tanklaivis
© Reuters / Scanpix

Как сообщается, повреждены два основных резервуара для хранения. Это привело к разливу нефти в Красное море, но никто из людей не пострадал.

Национальная танкерная компания Ирана заявила, что пожар потушен, а утечка нефти минимальна, сообщает новостное издание Iran Front Page.

В Иране заявили, что в судно попали ракеты, но не предоставили доказательств.

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Иранское государственное телевидение опознало судно как нефтяной танкер Sinopa. Компания по отслеживанию морских судов Tanker Trackers заявила, что этот танкер регулярно используется для доставки нефти в правительство Сирии, несмотря на международные санкции.

Отношения между Ираном и Саудовской Аравией в последнее время становятся все более напряженными. Страны борются за превосходство в регионе, религиозные противоречия лишь обостряют это противостояние.

В сентябре 18 беспилотников и семь крылатых ракет поразили крупное нефтяное месторождение и перерабатывающий комплекс в Саудовской Аравии. Страна обвинила Иран в нападении.

Американские официальные лица заявили, что Иран несет ответственность за нападения на два нефтяных танкера в Персидском заливе в июне и июле, а также за нападения на четыре танкера в мае.

Иран отрицает причастность к этим инцидентам.

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