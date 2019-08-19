Власти Гибралтара отказались повторно задерживать иранский танкер Adrian Darya 1 (бывший Grace 1), несмотря на требования Вашингтона. Это объяснили тем, что европейские законы менее строгие, чем санкции США против Ирана.
Grace 1
© Reuters / Scanpix

Иранский танкер Grace 1, задержанный британскими военными в июле 2019 года, поздно вечером в воскресенье, 18 августа, снялся с якоря в Гибралтаре. Днем ранее на его борта было нанесено новое название - Adrian Darya 1, сообщает информагентство AP.

Судя по данным системы GPS-трекинга морских судов Marinetraffic.com, идущий под иранским флагом нефтяной танкер незадолго до полуночи начал медленное движение на юг. Потом он взял курс на восток, по направлению к узкому каналу международных вод, разделяющему Марокко и южную оконечность Пиренейского полуострова.

Статьи по теме:
Суд в США выдал ордер на арест иранского супертанкера  (3)
Гибралтар отпускает иранский танкер, несмотря на возражения США  (1)

Посол Ирана в Великобритании, Хамид Баидинежад, на своей странице в Twitter подтвердил информацию о том, что танкер направляется в международные воды. При этом конечная цель его плавания пока остается неизвестной.

Задержание танкера Grace 1 у берегов Гибралтара

Месяц назад сверхкрупный океанский танкер Grace 1, перевозящий 2,1 миллиона баррелей легкой нефти, был задержан у берегов Гибралтара, являющегося заморской территорией Великобритании, по обвинению в нарушении санкций ЕС против Сирии.

В то же время Вашингтон выдвинул против владельцев танкера обвинение в "незаконном доступе к финансовой системе США для нелегальных поставок (нефти. - Ред.) в Сирию из Ирана Корпусом стражей исламской революции (КСИР), внесенным в список иностранных террористических организаций".

Вскоре после инцидента с иранским танкером вблизи Гибралтара Иран задержал в Ормузском проливе шедший под британским флагом танкер Stena Impero. Этот танкер остается во власти Исламской Республики до сегодняшнего дня. Однако некоторые эксперты полагают, что за освобождением иранского танкера у берегов Гибралтара последует скорое освобождение британского танкера Ираном.

США потребовали повторно задержать танкер Grace 1

Не соглашаясь с решением освободить танкер Grace 1, США призвали власти Гибралтара к его повторному задержанию. При этом в Вашингтоне сослались на нарушение танкером американского эмбарго против Ирана и заявили, что сумма в 130 млн долларов, которой оценивается находящаяся в танкере нефть, может быть использована на финансирование терроризма.

Тем не менее власти Гибралтара отказались выполнить это требование, указав, что европейские законы менее строгие, чем санкции США в отношении Ирана, а Корпус стражей исламской революции, которому, судя по документам суда, принадлежит танкер, по законодательству ЕС, Соединенного Королевства и Гибралтара не считается террористической организацией.

Deutsche Welle
Статьи по теме:

Иран критикует идею миссии ЕС в Ормузском проливе (6)

Представитель иранского правительства назвал идею о...

Иран захватил нефтяной танкер в Персидском заливе (1)

Это иностранный корабль, но под флагом какого...

Конфронтация в радиоэфире. Как иранцы задерживали танкер "Стена Имперо" (16)

Обнародована запись радиопереговоров иранских военных...

Лондон назвал Тегерану условие освобождения супертанкера в Гибралтаре (5)

Лондон готов содействовать освобождению иранского...

В мире

Тегеран предостерег США от попыток захватить иранский танкер

Иран предостерег США от попыток захватить иранский...

Трамп подтвердил желание купить Гренландию (4)

По словам президента США , приобретение Гренландии, по...

СМИ: США ведут секретные переговоры с приближенными Мадуро

Один из лидеров социалистической партии Венесуэлы...

Оккупанты хотят поставить в Донецке памятник императору Николаю II (4)

Московский фонд "Возрождение" планирует установить в...

В Кишиневе застрелился сподвижник беглого олигарха Плахотнюка

Молдавский бизнесмен Юрий Лункашу, который был одним из...

TOP новостей

ВидеоМы! Новая серия про 90-е в Литве. ТВ и кино с тех лет и до сегодняшнего дня

Какие передачи и фильмы мы смотрели в 90-е ? Где теперь...

Сергей Шарм Сергей Шарм Сергей Шарм

"В Палангу влюбился раньше, чем в литовскую жену": как курорт становится центром притяжения русской интеллигенции (10)

Паланга издавна привлекала художников, поэтов,...

Работодатели в Литве нашли новый способ задабривания работников

12% или каждая 8 компания в Литве – столько компаний, по...

Недисциплинированный отдыхающий в Паланге получил штраф в размере 300 евро

В минувшие выходные палангским спасателям пришлось не...

Погода: до середины недели прогнозируют дожди (1)

В понедельник в Литве прогнозируют переменную...