Иранские власти заявили, что приговорили к смертной казни агента ЦРУ

Представитель суда Голамхоссейн Эсмаили сказал, что во вторник еще два человека были приговорены к 10 годам заключения по тому же обвинению, а четвертый получил 10 лет тюрьмы за шпионаж в пользу Великобритании.

Эсмаили прокомментировал, что человек, приговоренный к смерти, подал прошение о пересмотре приговора и финальное решение будет вынесено апелляционным судом Ирана.

Трения между США и Ираном стали усиливаться после того, как президент Дональд Трамп вывел США из международного соглашения 2015 года по иранской ядерной программе. Трамп также возобновил политику экономических санкций против Ирана, пытаясь вынудить Тегеран пересмотреть условия ядерной сделки.

Тегеран отказался раскрыть личность возможного шпиона, приговоренного к смертной казни.

Эсмаили, однако, раскрыл личности двух других людей, обвиненных в работе на американскую разведку. Ими оказались граждане Ирана Али Нафрих и Мухаммед Али Бабапур. По решению суда оба должны выплатить 55 тысяч долларов, якобы полученные ими от ЦРУ.

Эсмаили добавил, что человеком, обвиненным в шпионаже на британские спецслужбы, был гражданин Ирана Мухаммед Амин Насаб.

Представитель властей также объявил о решении апелляционного суда сократить тюремный срок брату иранского президента Хасана Рухани, обвинённому во взяточничестве. Срок Хоссейна Ферейдуна был уменьшен с 7 до 5 лет.

На данный момент неизвестно, связаны ли эти приговоры с июльским иранским заявлением о задержании 17 шпионов, якобы работавших на разведку Соединенных Штатов.

Представители США пока не прокомментировали приговоры, анонсированные во вторник.