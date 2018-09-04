Иранская авиакомпания подозревается в доставке оружия "Хизбалле"

Иранская гражданская авиакомпания Fars Air Qeshm подозревается в контрабандной доставке в Ливан оружия, предназначенного для террористической организации "Хизбалла". Об этом в понедельник, 3 сентября, сообщил американский телеканал Fox News со ссылкой на источники в западных разведслужбах.
© Reuters/Scanpix

По информации телеканала, за последние два месяца были зафиксированы два грузовых рейса данной авиакомпании, вызвавшие подозрение разведывательных структур.

9 июля самолет Boeing 747 вылетел с базы иранских ВВС в Тегеране и после короткой остановки в международном аэропорту Дамаска прибыл в Бейрут. 2 августа самолет, вылетевший из международного аэропорта Тегерана, направился сразу в столицу Ливана.

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При этом в обоих случаях полеты совершались по нехарактерному для гражданской авиации маршруту: самолеты делали круг и прибывали в Бейрут с севера.

Как отмечает Fox News, Fars Air Qeshm связана с Корпусом стражей Исламской революции. В состав совета директоров авиакомпании входят три представителя КСИР.

NEWSru.co.il
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