По информации телеканала, за последние два месяца были зафиксированы два грузовых рейса данной авиакомпании, вызвавшие подозрение разведывательных структур.

9 июля самолет Boeing 747 вылетел с базы иранских ВВС в Тегеране и после короткой остановки в международном аэропорту Дамаска прибыл в Бейрут. 2 августа самолет, вылетевший из международного аэропорта Тегерана, направился сразу в столицу Ливана.

При этом в обоих случаях полеты совершались по нехарактерному для гражданской авиации маршруту: самолеты делали круг и прибывали в Бейрут с севера.

Как отмечает Fox News, Fars Air Qeshm связана с Корпусом стражей Исламской революции. В состав совета директоров авиакомпании входят три представителя КСИР.