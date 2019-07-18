Это иностранный корабль, но под флагом какого государства он шел, не раскрывается. На борту находились 12 человек. В КСИР заявили, что корабль перевозил контрабандное топливо.
Irano pajėgų pratybos Persijos įlankoje
© AP / Scanpix

Патруль Корпуса стражей исламской революции задержал в Персидском заливе иностранный танкер, на борту которого были «миллион литров контрабандного топлива», сообщает агентство Tasnim.

Это произошло к югу от острова Ларек. Судно намеревалось доставить эту нефть на другие иностранные корабли, сообщили в КСИР.

Кому принадлежит танкер и под флагом какой страны он следовал, пока неизвестно. КСИР сообщил, что на борту находились 12 иностранцев. Задержанный корабль способен перевозить до 2 млн литров топлива.

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В начале июля Гибралтар объявил о захвате танкера, перевозившего нефть в Сирию. Позднее оказалось, что корабль перевозил иранскую нефть. Тегеран назвал действия Гибралтара, который является заморской территорией Великобритании, незаконными, а также угрожал захватить британский танкер. Позднее CNN сообщил, ссылаясь на источники в США, что КСИР пытался остановить британский танкер.

16 июля агентство Associated Press сообщило о том, что в Ормузском проливе перестал подавать сигналы шедший под флагом Панамы танкер Riah. В Тегеране заявили, что иностранному кораблю понадобился ремонт, и иранские ВМС оказали ему необходимую помощь.

РБК
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