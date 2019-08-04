Иранские пограничники задержали в водах Персидского залива шедший под иностранным флагом танкер, который перевозил на своем борту контрабандное топливо и следовал в одну из арабских стран. Об этом сообщает иранский телеканал PressTV.
Агентство ISNA уточняет, что задержание произошло вечером в среду, 31 июля, его провели бойцы Корпуса стражей исламской революции при участии разведслужб страны. На борту танкера находилось 700 тыс. л топлива. Судно отбуксировали в иранскую провинцию Бушир.
В последние недели события в Персидском заливе стали причиной обострения отношений Ирана с западными государствами, в частности, с США и Великобританией. В середине июля в Ормузском проливе, который соединяет Персидский и Оманский заливы, иранцы задержали шедший под британским флагом танкер Stena Impero. Среди членов экипажа были четыре россиянина. Тегеран объяснил задержание тем, что судно не соблюдало международные нормы и регламенты судоходства, а именно столкнулось с рыболовецким судном и не отреагировало на сигнал бедствия.
После этого инцидента Лондон обратился к генсеку ООН Антониу Гутерришу с требованием разобраться в ситуации. А европейские страны задумались над созданием коалиции для защиты от Ирана нефтяных танкеров, пересекающих Ормузский пролив.
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