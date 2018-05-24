По словам Хаменеи, Европа должна гарантировать, что Иран сможет по-прежнему продавать нефть. В случае если США нанесут ущерб сбыту иранской нефти, европейские государства должны его возместить.

Кроме того, иранский лидер потребовал от европейских банков гарантий продолжения торгового сотрудничества. Помимо прочего, Европа должна принять резолюцию, которая осудит США за нарушение резолюции 2231, в которой поддерживается ядерная сделка с Ираном.

Аятолла Али Хаменеи подчеркнул, что Иран не намерен затевать конфликт с Германией, Францией и Великобританией, однако страны ЕС должны доказать, что они работают над ядерным соглашением. "Если европейцы не решатся ответить на наши требования, то Иран оставляет за собой право возобновить ядерную деятельность", - заявил иранский лидер.

США введут санкции за бизнес с Ираном

Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе из соглашения, которое было заключено с Ираном США, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией в 2015 году и предусматривает выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену санкций.

Трамп обвинил Иран в пособничестве терроризму и стремлении продолжать разработку ядерного оружия. После выхода из соглашения США расширили санкции против Ирана.

В Германии решение Трампа называют "суперкатастрофой". ФРГ является одним из важнейших торгово-экономических партнеров Тегерана в Евросоюзе, при этом расширение американских санкций может затронуть немецкие фирмы, которые работают в Иране.