Однако представители Интерпола заявили Би-би-си, что не будут рассматривать иранский запрос об аресте Трампа, поскольку устав "строго запрещает организации осуществлять какую-либо деятельность или вмешательство политического, военного, религиозного или расового характера".

Сулеймани был убит американской ракетой в Багдаде 3 января. Приказ на эти действия отдал Трамп, который назвал генерала "террористом номер один в мире", обвинив его в планировании нападений поддерживаемыми Ираном боевиками на американские войска на Ближнем Востоке.

Иран тогда пообещал жестоко отомстить за смерть своего военачальника. Он вышел из ядерной сделки 2015 года и обстрелял американские военные базы в Ираке. В ответ США нанесли несколько воздушных ударов по иранским военным объектам.

По словам аль-Каси Мехра, Трампа и еще 35 человек обвиняют в убийстве и терроризме. "Опознаны 36 человек, заказавших и причастных к убийству Хадж Касема, включая военных и политических чиновников из США и других государств, по которым выдан ордер на арест и объявлен красный статус в Интерполе", — цитирует прокурора русскоязычный сайт государственной иранской службы иновещания Pars Today.

Аль-Каси Мехр не назвал имена других людей, которым выдвинуты обвинения.

"Политические мотивы"



Заместитель министра иностранных дел Ирана Мохсен Бахарванд заявил, что судебная система страны вскоре представит обвинительные заключения в отношении людей, стоявших за нападением на Сулеймани. Он отметил, что обвинители надеются определить операторов беспилотников, которые обстреляли генерала, сообщает агентство Isna. "Иран не прекратит свои усилия в том, что касается привлечения этих людей к ответственности", — сказал он.

Представитель США по Ирану Брайан Хук на пресс-конференции в Саудовской Аравии заявил, что ордер на арест имеет политические мотивы.

"Мы пришли к выводу, что Интерпол не делает "красных отметок" [red notice, они также известны как уведомления"с красным углом" — ред.], если в этом замешана политика. А это случай политического толка. Это не связано с государственной безопасностью, международным миром или поддержкой стабильности… это пропагандистский трюк, который никто не воспринимает серьезно", — сказал он.