На фоне американских санкций против Ирана, высокой стоимости жизни и подозрениями в коррупции в Тегеране считают, что страна столкнулась с "экономической войной". Об этом в письме к иранскому духовному лидеру аятолле Али Хаменеи написал председатель Верховного суда аятолла Садег Амоли Лариджани, передает в субботу, 11 августа, государственный телеканал Исламской Республики.

"Нынешние особые экономические условия считаются экономической войной", - указал Лариджани, призвав создать специальные суды для оперативного решения финансовых преступлений, говорится в телевизионном сообщении.

Хаменеи согласился с главой судебной системы, подчеркнув, что целью судов должно быть "быстрое и справедливое наказание виновных в коррупционных экономических операциях".

Ранее в Турции и России назвали "экономической войной" новые санкции США. Так, в тот же день турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна является "целью экономической войны".

А накануне российский премьер-министр Дмитрий Медведев также сравнил с объявлением экономической войны усиление американских санкций против России. "На эту войну необходимо будет реагировать - экономическими методами, политическими методами, а в случае необходимости и иными методами", - отметил глава правительства РФ.