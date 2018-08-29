Израильский сайт NzivNet сообщает, со ссылкой на сирийские источники, что одной из тем переговоров министра обороны Ирана генерала Амира Хатами с президентом Сирии Башаром Асадом стало возведение заводов по производству баллистических ракет "Фатех-110".
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Согласно публикации, успешные израильские атаки объектов иранской военной инфраструктуры на территории Сирии заставило руководство режима аятолл пересмотреть критерии выбора места для заводов. Их планируется возводить в радиусе 50 километров от российских военных баз.

Часть заводов будет расположена в окрестностях военно-морской базы в Тартусе, часть – недалеко от авиабазы "Хмеймим", расположенной рядом с Латакией. Иранцы рассчитывают, что российские средства ПВО прикроют военные объекты от израильских ударов.

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Напомним, что в ходе визита Хатами в Дамаск было заключено соглашение о военном сотрудничестве Сирии и Ирана. Как заявил иранский министр, договор предусматривает участие Ирана в восстановлении обороноспособности сирийских вооруженных сил.

Вопрос об иранском присутствии в Сирии – один из главных в российско-израильском диалоге. Руководство еврейского государства неоднократно заявляло, что Россия не препятствует свободе действий Израиля, и между двумя странами налажено взаимодействие.

"Мы действуем в месте, где очень много сил. Мы действуем, но не только не сталкиваемся с русскими, мы, я бы сказал, координируем действия армий, в том числе в эти часы и в эти дни. Мы действуем против иранских целей и целей "Хизбаллы", и поддерживаем нашу свободу действий", - заявил глава правительства Биньямин Нетаньяху после встречи с президентом России Владимиром Путиным 11 июля.

NEWSru.co.il
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